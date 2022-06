Cuatro personas resultaron heridas en ataque de sicarios en un restaurante céntrico de PJC

Cerca de las 00:30, agentes de la Comisaría Primera de Pedro Juan Caballero fueron alertados sobre un atentado ocurrido entre las calles Mariscal Estigarribia y Julia Miranda Cueto, dentro de un local denominado La Chopería. En el sitio encontraron a dos hombres heridos, identificados como Claudio Ortiz González y Édgar Saúl Insaurralde Quiñónez. Ambos fueron derivados a un hospital privado.

Así también, resultaron heridas dos mujeres, identificadas como Diana Maribel Marín Fariña y Karen Paola Echeverría Fariña, ambas derivadas al Hospital Regional. Según el informe policial, los heridos acusaron heridas en los brazos, piernas y tobillos, aunque aparentemente todos se encuentran fuera de peligro.

Así también, en el reporte se indica que las personas fueron atacadas por sicarios a bordo de un vehículo de la marca Jeep, color plata, sin chapa. El rodado fue encontrado luego, quemado, en un camino vecinal de la colonia República, a unos 10 kilómetros de la capital departamental, reportó el periodista de ABC Color Gilberto Ruiz Díaz.

Ataque con trasfondo político

De acuerdo a la Policía, el objetivo del ataque era Julio César Velázquez Paranderi, hijo de Manuel Ramón Velázquez, exintendente de Zanja Pytá.

“Me dijo que él (hijo de exintendente de Zanja Pytá) no fue herido y que no sabe el motivo por qué le querían matar, que no tiene problema con nadie”, comentó el jefe de la Comisaría 1ra. de Bernardino Caballero, comisario Derlis Torres.

Así también, refirió que las cuatro personas heridas habrían sido “víctimas accidentales”. Comentó que ninguno cuenta con algún antecedente.

El jefe policial agregó que los atacantes realizaron los disparos contra el local desde el vehículo, descartando -de ese modo- que hayan descendido.

Torres, en otro momento, indicó que están tratando de conseguir las imágenes del circuito cerrado de la zona a fin de poder identificar a los atacantes. Añadió que el local no cuenta con cámaras.