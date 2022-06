Abusador recibe condena de seis años de prisión

El Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por el magistrado Julio César López Martínez e integrado por los jueces Juan Carlos Rochol Céspedes y Gladys Carolina Bernal Quintero, condenó a 6 años de cárcel a un hombre de 59 años por abuso sexual cometido contra su sobrinita de 11 años en 2020.

En representación del Ministerio Público estuvo la fiscala de Itá Daysi Sánchez, quien el 13 de julio de 2020 había acusado al hombre por los hechos tipificados en el artículo 135a Abuso sexual en niños, según la Ley N° 6.002/17 que modifica el Código Penal.

Si bien la fiscala pidió una pena de 12 años para el abusador de la niña de 11 años, el Tribunal analizó los hechos de que el mismo no contaba con antecedentes, que ocurrió una vez y que no hubo coito, pero sí tuvo en cuenta el grave daño psicológico ocasionado a la víctima y otras pruebas ofrecidas para dictar su condena.

En el marco del juicio oral y público se presentaron pruebas documentales, entre ellas el informe psicológico que señalaba daño importante, además de las declaraciones de familiares, vecinos y agentes de Policía que intervinieron en el hecho.

Víctima intentó quitarse la vida

La niña de 11 años fue inspeccionada en forma física y ginecológica por la médica forense María Sol Asunción Espínola Cáceres, quien constató que la misma no presentaba ningún tipo de lesión en sus partes íntimas.

Por otra parte, en entrevista victimológica la menor de edad relató que “hasta ahora no me puedo sacar de la cabeza, fue asqueroso, cada vez que recuerdo me hace llorar. Es el esposo de mi tía”.

La niña intentó quitarse la vida en dos oportunidades y además presentó decaimiento en sus estudios y retraimiento social, según se informó.

En ese sentido, la psicóloga forense señaló que pudo observar “indicadores de daño psicológico relacionados al hecho denunciado. La misma presenta ansiedad, tristeza, vergüenza, los cuales son indicadores emocionales relacionados al hecho denunciado”.

Aprovechó que la niña estaba sola

De acuerdo con los datos señalados en la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 12 de enero de 2020, alrededor de las 15:30, en el interior de una vivienda de la ciudad de Itá, donde la víctima de abuso sexual fue una niña en ese entonces de 11 años por parte del hoy condenado.

El hombre había llegado hasta la vivienda, pero antes de ingresar se cercioró de que la niña esté sola, realizándole preguntas desde una ventana sobre dónde se encontraban sus padres, su abuelo y su hermana menor, a lo que la pequeña contestó que estaba sola. El sujeto aprovechó la ocasión y entró a la casa.

Inmediatamente después abrazó por la fuerza a la niña y comenzó a besarla en la zona del cuello, mientras la manoseaba en la zona del pecho y sus partes íntimas.

En un momento dado, la pequeña le propinó un empujón al hombre con el que logró zafarse y salió corriendo de su domicilio. Ya en la calle, a unos 100 metros de su casa, alcanzó a sus padres que retornaban de su trabajo. Ahí mismo, la pequeña les contó lo sucedido, por lo que se dio aviso a la Policía.