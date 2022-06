Tribunal dicta condena de seis años por violar a su expareja

El Tribunal de Sentencia de Villa Hayes, presidido por el magistrado José Eugenio Jacquet Rivarola e integrado por los jueces Antonia Corina Sanabria Galeano y Gregorio Paciello Cantero, sentenció a un hombre de 36 años a una pena de 6 años de cárcel al ser declarado culpable de los hechos punibles de coacción sexual y violación cometidos contra su expareja de 42 años.

El agente fiscal Irán Suárez estuvo como representación del Ministerio Público y, en tal carácter, al momento de la presentación de sus alegatos finales solicitó la imposición de una pena carcelaria de 10 años.

Durante el juicio oral y público, se pudo comprobar que ocurrió el hecho mediante las pruebas testimoniales ofrecidas, así como informes médicos de los exámenes físicos y el informe de la psicóloga que llevó a cabo la evaluación del daño psicológico ocasionado a la víctima.

Mujer relató ante tribunal cómo fue sometida

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 6 de febrero de 2021, el hombre fue hasta el negocio de su expareja, ubicado sobre la ruta Transchaco en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Minutos antes de su arribo el sujeto había enviado un mensaje de texto a la mujer.

En su declaración sobre los hechos, durante el juicio, la víctima dijo: “Ya hacía un mes que nos dejamos. Vino llegando en una moto azul y me dijo ‘Hola che rembireko’. Yo siempre le tuve temor a él. Me dijo que me extrañaba mucho, me pidió para volver y le dije: ‘Nosotros no podemos volver, porque ya terminamos’”.

En un momento dado llegó un cliente y tras salir nuevamente, “me empezó a manosear y a decirme: ‘Yo te voy a comer’, que yo soy de su propiedad. No me imaginé lo que me iba a pasar. Dije: ‘Estoy en la calle y no me va a pasar nada’”, continuó su relato la mujer.

“Minutos después, me dijo ‘vamos allá, vamos a hacer’, me agarró del cuello muy fuerte. Él es fuerte porque trabaja pesado. Me apretó y me metió en el baño. Le rogué que no me haga nada y no me escuchó. Me empezó a pegar por la cara, me dio vuelta”, y la sometió sexualmente en reiteradas ocasiones.

Luego de haber sido abusada, la mujer le advirtió que inmediatamente iba a irse hasta la policía para denunciar lo que le había hecho su expareja. Sin embargo, “me volvió a apretar por la pared. Me dijo que le diga bien si me iba a ir con él. Me imaginé que si me resistía iba a ser peor. Me violó”.

Vive con temor ante amenaza de muerte

“Hasta ahora tengo un temor, temo por mi vida”, prosiguió con su relato la mujer durante su declaración en juicio oral.

Luego de todo lo acontecido “me puso de frente, ‘vos te vas a ir de vuelta conmigo’. Me reí, tiré una sonrisa y le dije ‘no’. Dentro de mí dije, acababa de violarme y quería que me vaya con él. Me tiró al suelo y empezó a pegarme, una parte de mi cabeza se pegaba por el inodoro”.

Posteriormente, la víctima le manifestó al hombre que accedía a volver con él y le entregó la llave de su auto. “Y ahí me pegó por la cara y me dijo: ‘Que no me entere que hiciste una denuncia porque te voy a matar’. Había un pincel en el baño, agarró ese pincel y me amagó por el cuello”. El hoy condenado, incluso, amenazó con matar a la hija y a la mamá de su expareja.

Luego de varios minutos, la mujer finalmente consiguió engañar al hombre diciéndole que iba a volver con él. En el menor descuido de su abusador, la misma salió corriendo y fue a refugiarse a la casa de su mamá, para después radicar la denuncia que derivó en una causa penal en la Fiscalía.