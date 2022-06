Exdirector de Tacumbú asesinado no tenía amenazas, según la Policía

El comandante de la Policía, comisario Gilberto Fleitas, señaló esta mañana que no tenían reportes de que el exdirector de Tacumbú que fue asesinado, Óscar González, haya recibido amenazas de muerte. Según indicó, los informes que recibieron indican de que el ex funcionario penitenciario fue apartado de su cargo en el 2020 por el descubrimiento de un laboratorio de drogas y no para resguardarlo por supuestas amenazas en su contra como trascendió.