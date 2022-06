Asesinan a una mujer en la Chacarita en un presunto caso de feminicidio

La víctima fue identificada como Liz Carolina Soto Rodas, de 31 años, que fue asesinada con arma blanca, según la Policía.

El supuesto autor fue Kevin Ezequiel Ortiz Ramírez, de 19 años, que tiene antecedentes por hurto.

El comisario Ever Molinas, jefe de Servicios Generales de la Policía de Asunción, no dio muchos detalles sobre el hecho, salvo que de acuerdo a la información que colectaron, el detenido sería la pareja de la víctima. Sin embargo, no confirmó aún que se trate de un caso de feminicidio; informó José Ignacio Melgarejo, periodista de ABC TV.

La víctima tenía dos hijos: un bebé de solo meses y una niña de siete años, que quedan huérfanos. Se desconocen además las circunstancias del hecho.