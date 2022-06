Juez ordena captura de Samudio’i en Salto del Guairá

La audiencia fue señalada para las 8:30 de este martes, pero sin embargo Samudio’i y su abogado no comparecieron. Su defensor, Roberto Penayo justificó su incomparecencia, mientras que el procesado no lo hizo, por lo que “a simple vista se denota que no tiene la más mínima intención de someterse a los dictados de la ley”, señala el magistrado.

Núñez tomó la decisión a pesar de que el representante del Ministerio Público, Meiji Udagawa no planteó ningún tipo de medida contra el sindicado. Solo se limitó a imputarlo, después de dos meses de haberse registrado el hecho.

Samudio’i está procesado por homicidio culposo, hecho sucedido el 4 de abril de este año en el Km 397 de la ruta PY03, donde falleció un motociclista de nombre Claudio Rubén Rodas. Este fue embestido por un automóvil marca Jaguar XF, modelo Luxury, que presuntamente estaba al mando de Samudio’i.

En ese mismo hecho el Misterio Público lo imputó por omisión de auxilio, obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito y reducción.

En aquella fatídica noche del accidente, tras el choque mortal, el automóvil que presuntamente estaba al mando de Samudio’i fue incinerado en el mismo lugar aparentemente para ocultar evidencias. Se presume incluso que para el efecto fue empleada la nafta que estaba en el tanque de la motocicleta de la víctima fatal.

Además, se comprobó posteriormente que el automóvil Jaguar era robado del Brasil.

Cuando la policía logró identificar a Samudio como el presunto autor del accidente fatal mencionado, el fiscal Meiji Udagawa ordenó su detención preventiva, pero luego levantó dicha orden el pasado 9 de junio, en base a un acuerdo de resarcimiento, que sería nulo. Esa misma fecha el juez Claudio Rubén Martínez dejó sin efecto dos declaraciones de rebeldía que pesaba sobre él, dejándolo totalmente libre.

Cristhian Samudio tiene cinco antecedentes en las que es acusado de cometer varios hechos graves con armas de fuego, siendo uno de los más grave un homicidio doloso en grado de tentativa.

Es hijo del expolicía Cristino Conrado Samudio, condenado a 18 años de cárcel por narcotráfico. Sin embargo, el mismo estaría protegiendo a su primogénito desde la cárcel, invirtiendo altas sumas de dinero para corromper a policías, fiscales y jueces, según los datos que manejan los investigadores.