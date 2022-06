Niño testigo de asesinato en San Pedro: “Papá es malo; vino a matar a mi hermana”

La madre de la adolescente de 17 años de edad, sumida en la impotencia y el dolor, habló con ABC Color e imploró que la Policía capture a su expareja, Venancio Centurión Monges, alias Lima´i, quien es el supuesto autor de la muerte de su hijastra.

“Estoy con mucho miedo, necesito seguridad, necesito que se haga justicia por la muerte de mi hija, que se le encuentren a ese cobarde”, expresó la madre de la víctima.

Lea más: Padrastro asesinó a su hijastra: ¿Por qué se trata de un feminicidio y no homicidio?

Lea más: Padrastro asesinó a su hijastra: ¿Por qué se trata de un feminicidio y no homicidio?

Incluso, dijo que Venancio Centurión primero le robó supuestamente y luego mató a su hija a sangre fría.

“Primero me robó, luego vino a ultimar a mi hija estando ella en su cama durmiendo, frente a mi bebé de tres años. Mi bebé me dice ‘mi papá es malo, vino a matar a mi hermana’”, relata la acongojada madre.

Agregó: “es inexplicable el dolor que siento, mi corazón de madre sangra. ¿Porqué a mi hija hermosa? Un diablo entró a mi casa por lo cual me siento culpable de meterle entre mi familia, vino a ultimar a una niña indefensa”.

Pidió la captura del responsable del asesinato de su hija.

La mujer insistió en que se haga justicia y se localice lo antes posible el presunto autor del crimen. “Salimos de nuestra casa porque no tenemos seguridad, pedí al fiscal seguridad, pedí que me dejen un policía, me prometieron que lo van a capturar, pero hasta ahora no le encuentran. Necesito que se le encuentre para que estemos tranquilos. Vivimos en zozobra”, expresó.

Convocan a la marcha por la justicia en San Pedro

Amigos, excompañeros y familiares convocan a la ciudadanía en general para este sábado a las 11:00 para una marcha por la paz y justicia por la muerte de la adolescente, quien era muy apreciada en la comunidad por su carácter carismático y jovial.

Los jóvenes realizaron pintatas en la ciudad, pidiendo justicia, e invitan a través de redes sociales y medios de prensa a repudiar la violencia y exigir a las autoridades la captura del autor del crimen.

Lea más: Padrastro fue imputado por homicidio y sigue prófugo

Venancio Centurión Monges sigue prófugo de la justicia

El supuesto autor de la muerte de la joven, Venancio Centurión, sigue prófugo, la Policía localizó en la comunidad rural Sargento Montanía del distrito de Lima la motocicleta, en la que se trasladó.

Allí averiguaron que los familiares le negaron refugio y se sospecha que fue hasta el departamento de Concepción a buscar un escondite donde mantenerse en la clandestinidad.

La Fiscalía imputó por homicidio al padrastro y se impartió orden de captura.