Tras cinco días de agonía muere víctima de ataque sicario en Mayor Otaño

Tras cinco días de permanecer internado en el hospital SAMIC de Eldorado, dejó de existir la noche del lunes Gerardo Vega Toledo, víctima de un mortal ataque el jueves de la semana pasada, alrededor de las 20:00 horas, cuando llegaba a su vivienda a bordo de su camioneta.

El hermano de la víctima, Gerardo Vega Toledo, quien acudió en su auxilio, informó a la policía que se enteró del hecho luego de que la víctima pidiera ayuda mediante una llamada telefónica, tras sufrir el atentado.

El ataque se produjo en momentos que la víctima descendía de su vehículo. El atacante le tendió una emboscada y comenzó a disparar apenas llegó su objetivo. A un costado de la camioneta fueron encontradas al menos 14 vainillas servidas de calibre 9 milímetros.

Una semana de agonía

El herido fue auxiliado por su hermano, quien lo trasladó hasta el centro de salud de Mayor Otaño, y desde allí hasta el hospital SAMIC de Eldorado, donde finalmente falleció casi una semana después de agonizar por las graves heridas sufridas.

Se desconocen motivos del ataque

El fiscal que entiende en la causa, Walter Castro, señaló a primera vista surge que el agresor estuvo esperando a su víctima, y que hubo intercambio de disparos entre la víctima y su atacante.

Hasta ahora no se tienen muchos datos sobre las causas del ataque, y quién podría ser el agresor. La víctima no tenía antecedentes, y se desconoce si tuvo algún conflicto con alguien en particular.