Fiscalía busca datos sobre el paradero de Marset

“Estamos realmente desorientados en el globo. También hemos recibido la información a través del video”, indicó el fiscal Doldán sobre las declaraciones de Sebastián Marset que fueron viralizadas en un video por la prensa uruguaya. Explicó que la dirección IP del archivo es de Sudáfrica, pero se sabe que existen mecanismos de adulteración para ocultar la verdadera ubicación.

Lea más: Sebastián Marset reaparece y dice que “no tienen pruebas” en su contra

Doldán detalló que se comunicó con el fiscal de Asuntos Internacionales de Uruguay, pero este tampoco tenía más datos que los mencionados. También contactó con el embajador de Paraguay en Sudáfrica para solicitar información sobre su posible ingreso a dicho país.

Cabe resaltar que, desde febrero de este año, Marset cuenta con orden de captura internacional. El presunto narco vinculado al caso “A Ultranza” llegó a ser detenido en Dubái, Emiratos Árabes, el 28 de setiembre pasado.

Lea más: Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirma que Sebastián Marset ordenó asesinar al fiscal Marcelo Pecci

“Sabemos que está litigando en libertad por decisión de Emiratos Árabes. Ya completamos el exhorto para la solicitud de extradición y no encontramos ningún inconveniente legal, pero no tenemos todavía respuesta (...) Lo único que sabemos es que está con una suerte de casación de sus documentos para no abandonar el país y sujeto a investigación local por documentos falsos”, detalló.

En ese sentido, resaltó que las autoridades paraguayas en Emiratos Árabes están trabajando intensamente para lograr la extradición de Marset y reiteró que se hicieron todas las diligencias necesarias y solo falta una respuesta.

Lea más: Detienen en Dubai a uruguayo con pasaporte paraguayo falsificado

Niega las acusaciones y dice que no hay pruebas

Un hombre que dijo ser Sebastián Marset se comunicó vía telefónica con el Canal 4 de Uruguay. En el video emitido por dicho medio confirmó haber recibido asistencia legal de Alejandro Balbi, abogado y vicepresidente primero del club Nacional de Montevideo, para obtener un pasaporte de su país natal, pero dijo que él tampoco tiene vínculo alguno con las actividades de las que se le acusa.

“Así como hablan de él (Balbi), hablan... meten a los presidentes. A Cartes, Mario Abdo, Lacalle... Todo me parece que ya se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos no tengo nada que ver”, declaró.

Lea más: Parlamento uruguayo exige explicación sobre pasaporte del presunto narco Marset

El uruguayo aseguró que no existen pruebas en su contra. “Ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte. Nada, nada. Hablan nomás, no se cansan de hablar. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen”, fustigó.

Además de presunto narcotráfico, hoy en Colombia apuntan hacia Marset como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci.