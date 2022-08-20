Capturan a supuesta distribuidora de cocaína y crack en Paraguarí

Agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad realizaron en la noche del viernes un operativo en el barrio San Blas de la ciudad de Paraguarí. En la ocasión detuvieron a una mujer sindicada como importante distribuidora de drogas de la zona. El procedimiento fue en coordinación con la fiscala Mercedes Vera, según el reporte de prensa.

Primeramente, los agentes interceptaron a la mujer identificada como Hilda Rossana Gómez Paredes, paraguaya, de 39 años, en plena vía pública, cuando transitaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo IST. Posteriormente, la comitiva procedió al allanamiento de la vivienda de la misma.

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Del poder de la presunta microtraficante se incautaron 32 dosis y una porción sin fraccionar de cocaína, con un peso de 62,7 gramos; además de 18 dosis de crack, con un peso de 33,9 gramos.

También se incautaron balanzas de precisión, aparatos celulares y dinero en efectivo, presumiblemente fruto de la venta de estupefacientes. La representante del Ministerio Público dispuso además la incautación de su rodado. La mujer, al igual que todo lo incautado, se encuentra a disposición del Ministerio Público, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Nota de la redacción: En fecha 27 de agosto de 2026, Hilda Gomez Paredes bajo patrocinio de su abogada Laura Alvarenga hizo llegar a la dirección de ABC Color una carta solicitando que se eliminen registros, archivos digitales y/o la desindexación de todas las publicaciones, que puede ser leída in extenso en el siguiente enlace.