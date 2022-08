Beba de 4 meses murió víctima de una golpiza y la madre acusa al padre

Conforme a una denuncia presentada ante el Ministerio Público, una beba de 4 meses falleció a raíz de golpiza, que supuestamente le fue propinada por su padre. El hecho ocurrió en el departamento de Caaguazú.

Según la denuncia presentada por la madre de la niña, una joven de 19 años, alrededor de las 20:00 del viernes pasado dejó a su bebé acostada en una hamaca para ducharse. En un momento dado, relata, escuchó el llanto desesperado de la beba y al salir encontró a su pareja, de 35 años, en total estado etílico.

Tras reclamarle la situación, recibió una violenta agresión de parte del padre, quien también habría propinado fuertes patadas a la bebé, las que le causaron graves lesiones. Luego el hombre se retiró

En el momento de la agresión, la madre no llevó a su hija a recibir atención médica. Al día siguiente la beba lloraba de dolor y su mamá la llevó al hospital distrital de Caaguazú donde quedó internada.

Ayer empeoró la situación y los médicos decidieron trasladar a la chiquita al Hospital de Trauma, donde en horas de la noche se produjo su deceso.

Lea más: Niña asesinada a golpes por su padrastro en Repatriación

Denuncia fue hecha recién esta mañana

Solo esta mañana se realizó la denuncia y se comunicó el caso a la Fiscalía de turno.

La madre comentó que el hombre siempre fue violento y que en reiteradas ocasiones la golpeaba brutalmente. También dijo que es alcohólico y drogadicto.

Aseguró que en el momento del hecho no realizó la denuncia porque se encontraba sola y no podía realizar las gestiones correspondientes.

El padre de la beba fallecida fue detenido

Por su parte, la Policía detuvo al sindicado alrededor de las 13:00 en la vía pública del barrio San Lorenzo de esta ciudad.

El detenido manifestó que no fue el autor del hecho y que ese día no estuvo con la madre de su hija. Afirmó que no sabe porqué la mujer le acusa del crimen y que se declaró inocente del hecho.

El caso está a cargo de la fiscal, Rita Prieto, quien tendrá que investigar el caso.