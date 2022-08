Otro bus chatarra se incendia sobre Eusebio Ayala

Cerca de las 6:30 de este miércoles se reportó una vez más el incendio de un bus chatarra, esta vez perteneciente a la conocida Línea 27, empresa San Lorenzo CISA. Según confirmaron los intervinientes, tanto los pasajeros como el chofer pudieron salir a tiempo antes de que las llamas afectaran por completo al ómnibus.

Bomberos voluntarios ya se encuentran trabajando en el enfriamiento del colectivo, que terminó totalmente quemado, sobre la avenida Eusebio Ayala y 33 Orientales.

Lea más: Bus se incendió tras choque en el centro de Asunción

“Una pasajera me avisó que vio llamas cerca del motor y ahí salimos todos; muy rápido fue. Ya no pude hacer nada ni con el extinguidor. El colectivo estaba lleno -es hora pico-, aproximadamente 80 pasajeros tenía”, relató Enrique Cabañas, el chofer. Asimismo, consideró que un cortocircuito habría iniciado las llamas. “Hace 24 años trabajo en la empresa y nunca me pasó eso”, enfatizó el conductor.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya se encuentran dirigiendo a los conductores en esa zona, que es altamente concurrida a estas horas de la mañana.

Lea más: Un Mercedes Benz se incendió en un garaje