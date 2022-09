Denuncian por acoso a gerente de la Deag en Guairá

El Ministerio Público de la capital guaireña abrió una causa penal en contra del entonces gerente del Desarrollo Agropecuario de Guairá, Ángel Javier Vázquez, denunciado por supuesto acoso sexual por una funcionaria que estaba a su cargo, quien entregó a la fiscalía capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que el mismo le enviaba y demuestran la existencia del hostigamiento sexual que la mujer sufría de parte de su jefe. Ambas personas ya prestaron declaración ante la agente fiscal a cargo de la investigación, María Agustina Unger, pero hasta la fecha no hay imputación.

La fiscala Unger indicó que la investigación se encuentra apenas en una etapa incipiente para hablar de una imputación y que la víctima estaría aportando más pruebas, además de las capturas de pantalla que ya fueron adjuntadas. Explicó que el acoso tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta dos años y es a lo que se expone el denunciado en caso de probarse el hecho.

En algunas de las capturas de pantalla de los chats que la víctima presentó como prueba documental se puede observar que el alto funcionario le enviaba mensajes invitándola a tomar tereré, besos y otros emojis propios de la red social WhatsApp. En otra captura, Vázquez la invitaba a viajar con él a la ciudad de San Lorenzo y en otras ocasiones le envió mensajes insistentemente diciéndole que estaba “hermosa” y “besos”, pero se cuestiona que exista hostigamiento sexual.

Niega supuesto acoso

El entonces gerente, Dr. Javier Vázquez, quien renunció al cargo y solicitó permiso por esta problemática, negó categóricamente que haya acosado a la funcionaria a su cargo e indicó que se trata de una cuestión política por un internismo del Partido Colorado, a pesar de que no pugna por ningún cargo electivo.

“De ninguna manera le acosé a la funcionaria, no existe hostigamiento sexual como indicó en su denuncia y jamás me sobrepasé con ella. Sí admito que en algunas ocasiones le he enviado algunos mensajes, pero siempre en el marco del respeto y en su mayoría por cuestiones laborales. Tengo más de 17 años de antigüedad en la función y esos errores no los voy a cometer. Hay muchos compañeros que conocen de mi persona”, alegó Vázquez.

Asimismo, acotó que la supuesta víctima cumple un horario estricto y se retira más temprano en comparación con los demás trabajadores por un permiso de lactancia. “Ella declaró que yo le toqué y supuestamente la besé en horario de almuerzo. Eso es mentira, porque ella siempre se retira más temprano que los demás y eso consta en las planillas de firma que presenté a la fiscalía. ¿Cómo haría eso en un horario en el que ella no está presente?”, reclamó.

Por último, indicó que igualmente para evitar problemas en la institución renunció al cargo de gerente y ahora está cumpliendo funciones como técnico de campo. “Después pedí mis vacaciones para poder someterme a la investigación y poder esclarecer este hecho. Ya me presenté a declarar y espero que la Fiscalía también haga bien su trabajo”, sentenció el funcionario del MAG.