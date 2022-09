Video: en solo segundos asaltaron a una mujer en Luque

Johana Palacios salió de su casa el pasado sábado en horas de la mañana para ir a trabajar, como miles de paraguayos. Sin embargo, dos delincuentes le arrebataron a punta de pistola su cartera y su teléfono celular en cuestión de segundos.

“Me quedé en blanco, no le deseo a nadie. Es una impotencia. Realmente por la zona hay mucha inseguridad. Ya hubo casos, a mi mamá se le llegó a asaltar en la esquina, siempre en la zona”, dijo Palacios en conversación con ABC TV.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:20 del sábado en el barrio Las Residentas de Luque, sobre la calle Itay casi General Aquino, una zona muy frecuentada en la que, sin embargo, no había nadie al momento del asalto. “Es la primera vez que me pasó. Yo estaba sola. No estaba nadie por la calle”, añadió la víctima.

En el video se ve cómo los dos ladrones actuaron rápidamente. Uno de ellos bajó de una motocicleta y apuntó con un arma a Palacios, ordenándole que entregue sus pertenencias y que se agache. Recién vez que se fugaron la mujer atinó a mirar a los criminales, impotente.

El caso fue denunciado en la Comisaría 52ª Central de Ñu Guasu. Sin embargo, hasta ahora no hubo detenidos por el caso