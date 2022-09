Incendio en el TSJE: “Podría afectar el cronograma electoral”, cree ministro

En nuevo contacto con ABC AM 730, Jorge Bogarín, uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fue consultado sobre qué puede pasar con el cronograma electoral que se encuentra pautado principalmente para el 18 de diciembre con las internas de los partidos políticos y la Concertación. Un incendio de grandes proporciones se inició cerca de las 14:00.

Toda esta duda se genera ante la supuesta quema de las máquinas de votación que por ley deben ser utilizadas para las elecciones.

“Siempre hay máquinas de contingencia, existe un seguro, pero esto podría alterar el cronograma”, sostuvo Bogarín en relación a los trabajos que se están realizando en la previa a las votaciones, pues el tiempo que queda es de menos de tres meses.

Sobre el eventual uso de papeletas para votar, el vocero no quiso dar su opinión pues aún no está en condiciones de hacerlo. “Tomaremos la mejor decisión para el respeto de la voluntad popular”, aseguró.

Aclara que la posibilidad de un incendio premeditado no está confirmada ni descartada, al igual que otras hipótesis

“No estamos en condiciones de confirmar ni descartar hipótesis, lo de premeditado era preliminar. Nos preocupaba si había funcionarios. En principio ya fueron encontrados, los que no estaban a la vista y no hay víctimas que lamentar. Bomberos luchan para que el siniestro no avance a otras dependencias”, resaltó.

En cuanto al lugar donde se almacenan las máquinas dijo que están en varios sectores, pero no pudo precisar si se afectaron ni la cantidad. Admitió que son equipos alquilados y que existen también máquinas de votación de emergencia.

Había medidas de prevención de incendios

El propio Bogarín comentó que dentro del TSJE existe medidas de seguridad y prevención contra incendios, pero solo los peritos podrán revelar qué fue lo qué pasó y cómo se habría originado el fuego.

“La humareda produce confusión sobre el lugar del incendio, hay varios depósitos”, agregó.

Mensaje a políticos por versión de supuesto boicot

Ante las reacciones que se estuvieron generando de parte de varios políticos y de candidatos que sospechan de un supuesto boicot, Bogarín se dirigió a ellos: “Darles tranquilidad, vamos a tomar todas las medidas necesarias no solo dar seguridad a candidatos sino a la ciudadanía para unas elecciones transparentes”, finalizó.