Extranjeros detenidos con billetes falsos estafaban presentándose como “inversores” de FARC

En una conferencia de prensa este viernes, el fiscal Lorenzo Lezcano y el comisario Nimio Cardozo, jefe del departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, brindaron detalles sobre el “operativo Franklin”, una intervención fiscal-policial que resultó en la detención de seis ciudadanos extranjeros –cuatro colombianos y dos ecuatorianos– que llevaban a cabo una “nueva modalidad criminal” de estafa.

El fiscal Lezcano explicó que los detenidos operaban mediante un “sistema de estafas muy sofisticado, con conexiones en otros países”, presentándose como un brazo financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo insurgente colombiano armado desmovilizado en 2017, que afirmaban ser inversores y ofrecían créditos a sus víctimas.

Lea más: Desarticulan una banda de extranjeros con millones de dólares en billetes falsos

El comisario Cardozo comentó que, una vez que los estafadores abordaban a sus víctimas, las alzaban a vehículos y les ponían pasamontañas para bloquearles la visión, llevándolas a una residencia donde otros miembros armados del grupo esperaban. Allí coaccionaban a sus víctimas para firmar un contrato y les entregaban cajas fuertes con dinero falsificado en billetes de US$ 100.

El jefe de Antisecuestros dijo que los estafadores identificaban a sus potenciales víctimas por redes sociales y proponían inversiones con una renta de hasta el 70% para sus “clientes”, exigiendo que las víctimas dejen como garantía un 20% del monto total y entregándoles el dinero falso a cambio del auténtico.

“Inversores” de FARC: Dinero, armas y vehículos incautados

Una de esas víctimas realizó una denuncia ante el Ministerio Público, que inició una investigación con colaboración de autoridades policiales de otros países de la región, que duró aproximadamente tres semanas.

Además de las seis personas detenidas, los intervinientes incautaron hoy en el allanamiento en la vivienda del barrio Herrera de Asunción donde se ocultaban los sospechosos alrededor de US$ 70.000 genuinos y aproximadamente US$ 4 millones en billetes falsificados de US$ 100, además de armas, joyas y tres vehículos que los estafadores utilizaban.

Los investigadores trabajaron con información proveída por el mencionado denunciante, además de otra denuncia que obra en el Ministerio Público e información de “varias fuentes ocasionales” con las que los estafadores intentaron hacer negocios.

El dinero falsificado incautado hoy estaba en tres cajas fuertes y la víctima que realizó la primera denuncia tenía una cuarta caja, pero los intervinientes hallaron indicios de que los delincuentes adquirieron al menos 12 cajas fuertes.