Juzgado de Sentencia otorga arresto domiciliario al peligroso “Roque Pyguasu”

El Tribunal de Sentencia y Ejecución de Fernando de la Mora, presidido por la jueza Leticia Frachi Vargas e integrado por los jueces Javier Sapena y Ana Carolina Silveira, a través de su AI N° 1.003 del 12 de octubre, otorgó la libertad a Roque Jacinto González Almirón, alias Roque Pyguasú, y lo benefició con arresto domiciliario.

La decisión judicial fue comunicada, a través del Oficio N° 1.174, a la Penitenciaría Regional de Misiones, donde cumplía prisión preventiva Roque Pyguasu. El recinto penal está dirigido desde este jueves último por Celso Arce Bogado, quien en comunicación con ABC señaló que en el transcurso de la mañana Roque Jacinto González ya fue trasladado a la comisaría de San Juan para continuar con los trámites de rigor.

De acuerdo con lo señalado por fuentes, el motivo de su liberación sería que Roque Pyguasu pueda someterse a una cirugía, debido a que se le detectaron cálculos en la vesícula biliar, diagnóstico obtenido a través de estudios y tras la revisión de un médico forense.

Desde la dirección del penal misionero habían planteado un recurso de aclaratoria ante el Juzgado competente, pero solo con motivo de conocer el contenido del texto íntegro de la resolución, porque no estaba claro. “Más bien por una cuestión formal”, señaló el director Celso Arce.

Roque Pyguasu: Arresto domiciliario en Itauguá

En la resolución del Tribunal también se señala que Roque Pyguasu deberá cumplir su medida de arresto domiciliario en un inmueble individualizado como Lote N° 6, manzana 25 del barrio Mboi’y de la ciudad de Itauguá, situado en el kilómetro 28 de la ruta PY02, que es un inquilinato.

Precisamente, como parte del procedimiento, policías de la comisaría 21ª Central de Mboi’y, Itauguá, se constituyeron en dicho lugar, donde habita desde el pasado 4 de octubre Sonia Isabel Pereira Aquino, de 35 años. A esta mujer, los agentes consultaron sobre Roque Pyguasu, a lo que respondió que no lo conoce ni tampoco tuvo contacto con él por ningún medio.

Roque Pyguasu deberá comparecer el próximo 19 de octubre a las 9:30 ante el juzgado de Caacupé, para su audiencia preliminar por el caso del asalto perpetrado en la ciudad de Eusebio Ayala, en 2021.

Dos causas abiertas contra Roque Pyguasu

El ahora beneficiado con arresto domiciliario Roque Jacinto González cuenta con dos causas penales abiertas en su contra. En ambas obtuvo el arresto domiciliario, que deberá cumplir en la ciudad de Itauguá.

Una de las investigaciones está caratulada como: “Patricio Ramón Torres Burgos s/ H. P. C/ frustración de la investigación penal y Carlos Raúl Rotela Ortigoza s/ H. P. c/ Reducción y Roque Jacinto Gonzálea Almirón y Diego Rubén Sanabria s/ H. P. c/ la propiedad, los objetos y otros derechos patrimoniales - robo agravado en Eusebio Ayala”.

Este último caso es por un hecho de asalto ocurrido en abril de 2021, en el que cinco personas, entre ellas Roque Pyguasu, ingresaron a una vivienda familiar de Eusebio Ayala donde redujeron a cinco personas que estaban en el sitio y se llevaron unos G. 3.000.000 en efectivo, joyas y teléfonos celulares. Días después de este hecho, Roque fue recapturado en Ciudad del Este.

Ese hecho lo habría cometido luego de fugarse de una celda de la base de la División de Investigación de Hechos Punibles de Central, conocida como Brigada Central, el 16 de febrero de 2021, junto con otros detenidos. Para cumplir con su objetivo, cortaron dos barrotes de hierro de la puerta del calabozo.

Luego de una de sus tantas recapturas, el 9 de febrero de 2021, supuestamente dirigió dos golpes a propietarios de una estación de servicios, en la ciudad de Itá. El primero se registró el 7 de febrero, cuando la banda presuntamente encabezada por Roque Jacinto González atacó a una familia en su domicilio, pero recién al día siguiente, al interceptar a una mujer, pudieron concretar el robo al despojarle de la suma de G. 150 millones en efectivo.