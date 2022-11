La Policía y la Fiscalía se acusan en el caso de la liberación de Cachorrão

El jueves último, por una supuesta duda, Waldemar Pereira Rivas fue absuelto de reproche y pena tras ser juzgado en carácter de organizador del asesinato del periodista brasileño Leo Veras, ocurrido el 12 de febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero.

Waldemar estaba preso desde el 1 de mayo de ese año y fue acusado inicialmente por el fiscal delegado de la unidad especializada en Crimen Organizado, Marcelo Daniel Pecci Albertini, aunque luego del asesinato de este en Colombia el juicio fue impulsado por su remplazante, Andrés Eduardo Arriola Ramírez.

La absolución de Cachorrão fue declarada por el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero presidido por la jueza Carmen Elizabeth Silva Bóveda e integrado por sus colegas Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González.

Lea más: Policía libera a Cachorrão pese a orden de captura

Esa misma noche, Cachorrão abandonó la Agrupación Especializada, donde estaba recluido últimamente, y regresó inmediatamente a la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, donde según la Policía Federal del Brasil opera con el rol de “disciplina de ciudad” en la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Notificación roja

Sin embargo, recién al día siguiente de su liberación, es decir, el viernes último, se confirmó que Cachorrão había sido tiene vigente una notificación roja de Interpol emitida ya el año pasado por Brasil, país donde lo identifican con el nombre de Waldemar Rivas Dias.

Bajo esta última identidad, Cachorrão soporta una condena de 20 años por el robo de una motocicleta y el homicidio de su propietario, Nilson Soares, de 25 años de edad. El crimen ocurrió el 30 de abril de 2000 en la ciudad de Dourados, a 120 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

De hecho, el paraguayo Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, ya había sido capturado en Paraguay en 2000 y extraditado al Brasil en 2008 por esta causa. Incluso, con su nombre brasileño de Waldemar Rivas Dias cumplió una parte de su sentencia en prisión hasta el año 2012, cuando le concedieron una medida de libertad en régimen semiabierto, que sin embargo la violó y regresó a Pedro Juan Caballero.

Tras ser declarado nuevamente prófugo por Brasil en el año 2012, Cachorrão promovió ante un juez de Pedro Juan Caballero, José Gabriel Valiente, un recurso de hábeas data contra la oficina de Interpol de Paraguay, para evitar que lo recapturaran.

Al año siguiente, en 2013, Waldermar se salvó de morir tras un atentado a tiros en Pedro Juan Caballero e inmediatamente después consiguió que el juez Rubén Darío Riquelme dejara sin efecto en nuestro país la orden de captura con fines de extradición por el asesinato perpetrado en Dourados, ya que dicha resolución prescribió en el momento de su extradición en 2008.

Otras detenciones

Coincidentemente, a finales de ese año 2013, Cachorrão fue nuevamente detenido, esta vez en Encarnación, por un caso de asalto e identidad falsa que fue seguido por el fiscal Christian David Garelik.

Mientras estuvo recluido en la cárcel de Cambyretá por este hecho el 2013, Paraguay envió al Brasil las huellas dactilares de Cachorrão, pero el país vecino inicialmente contestó que no tenían ningún proceso abierto contra Waldemar Pereira Rivas.

En 2018, luego de otra detención de Cachorrão en Pedro Juan Caballero, Paraguay volvió a enviar al Brasil sus huellas dactilares para cotejo, pero sin respuesta.

En 2020, cuando terminó preso por el caso Leo Veras, una vez más Paraguay pidió al Brasil saber si tiene procesos contra Cachorrão, tras lo cual en 2021 Brasil confirmó que Waldemar Pereira Rivas, había sido, es también Waldemar Rivas Dias.

Inmediatamente después, Brasil emitió a través de su oficina de Interpol una nueva notificación roja por el asalto y homicidio del año 2000.

La notificación roja es una calificación que da Interpol a los fugitivos internacionales.

Sin embargo, en Paraguay la notificación roja no llega a tener la clasificación de orden de captura, ya que primero debe ser homologada por un juez penal de garantías para que recién ahí la Policía tenga la autoridad suficiente para detener al requerido.

Lea más: Cae supuesto “organizador” de asesinato de Leo Veras

Justamente, este último paso es el que no se ejecutó en Paraguay, por lo que Cachorrão, aunque soporta notificación roja de Interpol desde 2021, no tiene oficialmente una orden de captura con fines de extradición emitida por un Juzgado y por ende no figura ninguna alerta en el sistema informático de la Policía, lo que a su vez facilitó que le dieran su libertad tras ser absuelo en la causa de Leo Veras.

Las versiones

Al respecto, el departamento de Interpol de la Policía Nacional alegó ayer que ya en setiembre del año pasado avisaron al fiscal Marcelo Pecci sobre el requerimiento de Brasil contra Cachorrão y que a principios de este año también notificaron de lo mismo a la presidente del Tribunal de Sentencia del caso Leo Veras, Carmen Elizabeth Silva Bóveda.

La citada magistrada, por su lado, dijo ayer a ABC Color que efectivamente sabía del requerimiento de Brasil, pero que no son ellos quienes debían impulsar el proceso de extradición, sino el Juzgado Penal de Garantías 4 de la capital, donde figura el expediente original del proceso en Brasil.

El juez titular de esta última unidad, Raúl Esteban Florentín Cueto, a su vez, manifestó ayer a ABC Color que en su oficina no figura ninguna comunicación de la Policía sobre la situación de Cachorrão ni que tampoco tiene un pedido de la Fiscalía para decretar la orden de captura con fines de extradición.

El fiscal de Crimen Organizado, Andrés Arriola, en tanto, explicó también a ABC Color que la Policía no le avisó de la notificación roja emitida por Brasil contra Cachorrão.

Extraoficialmente, se sabe que la Policía Nacional ya inició la búsqueda de Cachorrão en la frontera, luego del escándalo por su notificación roja que fue ignorado en diversas instancias y que facilitaron su liberación.