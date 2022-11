Video: tres ladronas se coordinan entre sí para robar dentro de una tienda

Sonia Pereira, propietaria de un local llamado Boopillows, ubicado sobre la avenida Lillo esquina Caballero del barrio Herrera de Asunción, denunció que tres mujeres entraron al local el sábado pasado para llevarse cuatro termos de la marca Stanley, cuyo valor asciende, en total, a más de G. 1.000.000.

“Tres mujeres entraron para robar. Una de ellas juntó los termos, llevaba a un rincón donde podían esconder, otra le ayudaba a que no se le vea, aprovechaban cuando las vendedoras no estaban mirando”, lamentó Pereira en conversación con ABC TV.

Lo dicho por la comerciante se respalda en las imágenes de circuito cerrado que proporcionó. Allí se observa que las tres mujeres, de diferentes edades, coordinan el robo.

“Salieron por separado, una se fue hacia Lillo y otra hacia Caballero”, añadió Pereira.

La empresaria buscó a través de las redes sociales si sus termos fueron puestos a la venta y los encontró en un perfil que vendía dos termos por G. 300.000. Cuando consultó, recibió la respuesta de que ya fueron vendidos y la persona eliminó el perfil en la red social.

“Es una lástima, yo no me esperaba. Yo espero que no le toque a otros comercio. Ya me dijeron que hicieron lo mismo en otros negocios, se ponen entre tres”, concluyó.

La denuncia por hurto fue hecha en la Comisaría 11 Metropolitana, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.