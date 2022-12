Lo confundieron con un violador y luego de 4 años termina su calvario

“Lo que yo vengo a aclarar que fui acusado injustamente en esos casos y toda la prensa escrita, digital y televisiva me acusó de ser el violador serial o psicópata sexual. Gracias a Dios se demostró que yo no fui y el responsable de esos hechos cumple actualmente una pena de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad”, aclaró Carlos Alberto Ramírez Viveros, quien había sido detenido en 2018 en San Lorenzo, bajo la sospecha de estar involucrados en varios casos de violación en serie.

“El fiscal Gerardo Mosqueira, de la Unidad Penal N° 5 de San Lorenzo, teniendo ya todos los documentos que demostraban que no tuve participación en los hechos que me involucraban igual decidió seguir con el proceso. Manchó mi honor y mi apellido y necesito que la ciudadanía sepa que no fui esa persona y que no tengo necesidad de hacer eso con ninguna mujer”, cuestionó el afectado.

El joven también criticó la posición de algunos medios de prensa escrita, digital y televisiva que lo acusaron tajantemente de ser el responsable de los hechos que se le acusan, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia.

Además, cuestionó a los agentes policiales de Investigaciones que lo arrestaron sin explicarle el motivo y que lo maltrataron físicamente, a pesar de no poner resistencia.

“Había medios que decían taxativamente que yo esa el violador serial y en ningún momento se entró en la suposición. Se debería averiguar primero antes de acusar. Cuando a mí me detuvieron los agentes de Investigaciones a cinco cuadras de la casa de mis padres, sin ningún distintivo policial ni un papel en mano, me garrotearon y me alzaron a un vehículo. También le avisaron tarde a mi padre”, sostuvo.

Abogado también cuestiona

El profesor doctor Pedro Gamarra Doldán, abogado de Carlos Alberto Ramírez Viveros, también fue muy crítico con el fiscal Gerardo Mosqueira por continuar con el proceso contra su defendido y no sobreseerlo en su momento.

“Yo llevo muchos años en el ejercicio de mi profesión y pocas veces he visto un abuso del rango fiscal como en este caso. Yo no perturbo ni puedo disentir absolutamente nada con que toda persona en un momento dado que hay un hecho sea sometido a una investigación y demás. Pero me asustó la publicidad durante varios días que se le dio a rostro de primer plano a la persona y sin protección facial porque era solamente una presunción”, recalcó Gamarra.

“Cuando Ramírez Viveros tenía 30 años fue detenido y sometido al proceso. Seis meses después se había establecido quién era el responsable de uno de esos hechos de coacción sexual y pedimos que sea exonerado. Pero no nos concedió porque dijo que había otras investigaciones a realizar, pese a que el juez le aclaró que ya había un autor confeso”, explicó.

El abogado señaló que el juez le exhortó por resolución al fiscal Mosqueira a terminar ese estado de inequidad, pero dejó que transcurrieran los plazos simplemente para que terminara esta cuestión. Indicó que durante ese tiempo perdió sus estudios universitarios.