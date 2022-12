Venezuela ratifica que no entregará a Colombia al asesino de Marcelo Pecci

El almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien es el actual ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y a la vez vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, reiteró en conferencia de prensa que el sicario Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza -autor confeso del crimen de Marcelo Pecci- no será entregado a Colombia porque la propia Constitución Nacional impide la extradición de sus connacionales.

Salinas Mendoza, quien ya registraba antecedentes por secuestro y homicidio en su país, fue arrestado el martes de tarde en el poblado de Chacao, a 15 kilómetros del centro histórico de Caracas, la capital de Venezuela.

Salinas tenía una notificación azul de Interpol como sospechoso de la muerte del fiscal de Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de este año en la isla de Barú, correspondiente al municipio de Cartagena de Indias, en Colombia.

Tras su detención, Salinas fue grabado en video por las autoridades venezolanas, que a su vez difundieron en conferencia de prensa la confesión del criminal.

Sicario confesó participación en el crimen de Marcelo Pecci

“En 2022 me dirigí hacia Colombia. Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato. Yo le dije que si había dinero, me dice que sí”, cuenta el detenido, que dijo que cobró US$ 8.000 para ejecutar el crimen.

El colombiano Francisco Luis Correa Galeano (43), alias El Monín, detenido en su país desde el 3 de junio pasado, es considerado el articular del crimen y el único que se negó a colaborar con la justicia local.

“Me da órdenes de que busque a dos personas más, para dirigirnos hacia Cartagena. Busco a Eiverson, alias El Negrito, y a Wendre, alias El Guácala. Nos dirigimos de Medellín hacia Cartagena, donde en Cartagena nos da Monín la pistola con la que íbamos a ejecutar el sicariato”, añade en su confesión Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza.

Eiverson, alias El Negrito, es Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, el colombiano que fungió de baqueano y transportador de los sicarios, y Wendre, alias El Guácala, es Wendre Stil Scott Carrillo (31), el sicario venezolano que disparó contra Marcelo Pecci.

Los dos homicidas citados ya están condenados a 23 años y 6 meses de prisión.

“En cinco días esperando instrucciones, nos dirigimos hacia la playa Barú, donde alquilamos una moto de agua y nos dirigimos hacia la playa Barú y ejecutamos. Se baja El Guácala, ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos, donde nos estaba esperando El Negrito para irnos hacia Medellín”, prosigue Salinas.

“Nos fuimos vía terrestre hacia Medellín, donde llegamos a Medellín y nos iban a dar el dinero. Tuve una discusión con mi compañero, agarré ocho mil dólares y me vine hacia Venezuela. De Medellín agarré hacia Cúcuta. Y de Cúcuta hacia Caracas, Venezuela, donde me encontraba donde mi mamá”, finaliza el video del matón que fue difundido por el Gobierno de Venezuela.