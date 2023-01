Trama para renuncia de Ferreiro: Nenecho asegura que “no sabía nada”

De chats de WhatsApp se desprende una trama judicial que fue planteada -en conjunto con la Fiscalía- para buscar la renuncia del exintendente de Asunción Mario Ferreiro.

Esta operación fue orquestada por el activista de izquierda Camilo Soares, el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República Daniel Centurión y el diputado Arnaldo Samaniego. También habrían tenido participación, de acuerdo a los chats, el vicepresidente -significativamente corrupto- Hugo Velázquez, el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y la fiscala Stella Mary Cano.

La renuncia de Ferreiro finalmente se dio el 20 de diciembre del 2019 y la Junta Municipal asuncena eligió esa misma noche, en sesión, al entonces titular de esta instancia y actual jefe comunal, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En las conversaciones a las que tuvo acceso ABC, que se dieron en la fecha en que “Nenecho” fue elegido por la Junta, se evidencia que el plan de los orquestadores de la renuncia de Ferreiro era colocar a Centurión como intendente capitalino para finalizar dicho período, lo cual finalmente no ocurrió por la “traición” de Rodríguez.

Las conversaciones:

“Invitame tu cigarrillo carajo mierda! Estoy viendo la puta votación (sic)”, le escribió Soares al diputado Samaniego.

“En q cagada me metí pero tengo mis conclusiones”, respondió el diputado colorado. “Nderakore! Yo me jugue el cuello (sic)”, volvió a replicar Soares.

“Estoy en shock”, le diría Soares a Centurión. “Y un gran traidor. Mintió todo el tiempo”, le respondió el concejal municipal que aspiraba a llegar a la jefatura comunal en la sesión de urgencia de la Junta Municipal.

“Pero hoy Mauri (Espínola) me dijo que estaba con Nenecho y que estaba todo bien con él”, le replicó nuevamente Camilo. A lo que respondió Centurión: “Yo estuve, hicimos la reunión de la unidad”.

Lo que dice Nenecho sobre trama para renuncia de Ferreiro

“Nenecho” Rodríguez fue consultado esta mañana sobre su reflexión con respecto a los tres orquestadores. “Yo prefiero no opinar de ninguna persona. Soy una persona muy creyente que siempre deja todo en manos de Dios. Siempre digo yo que cada uno tiene que responder sus actos”, respondió.

En cuanto a la trama que se montó para obtener la renuncia de Mario Ferreiro, manifestó que desconocía tal situación. “Yo no sabía nada. ¿Por qué me van a contar a mí'”, expresó. Incluso, mencionó que no pactó nada con ningún sector.

De acuerdo a los chats a los que accedió ABC, Nenecho se habría reunido con Centurión y Mauricio Espínola, secretario privado adjunto del presidente de la República, el día en que Ferreiro presentó su renuncia.

Al respecto, en principio, el jefe comunal respondió que no mantuvo ninguna reunión previa a la renuncia de Ferreiro con Espínola y Centurión. Cuando se le insistió, reconoció que tuvo un encuentro con ambos, pero afirmó que “pudo haber sido una reunión por otro tema” y agregó que se dio luego de que el exjefe comunal haya salido de la Comuna.

No habló con Camilo Soares

El actual jefe comunal también aseguró que “jamás he hablado con ese señor (Soares)”.

“Lo que puedo decir con absoluta seguridad y firmeza es que jamás he hablado con ese señor (Camilo Soares). Tanto me había atacado ese señor y ahora no sé”, remarcó.

“No quiero entrar a tallar sobre esto, si es montado o no es montado”, afirmó en otro momento sobre los chats publicados por ABC.

Mario Ferreiro renunció el 20 de diciembre del 2019, decisión presuntamente obligada tras haber sido imputado por supuesta lesión de confianza y tráfico de influencias en la causa conocida mediáticamente como “caja paralela”. Finalmente, el 26 de diciembre del año pasado, fue absuelto de culpa y pena.