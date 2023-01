Pidieron a Cartes que protegiera a la fiscala de la trama en Asunción

Instrucciones y protección por parte de políticos para la fiscala encargada de encabezar los procesos penales que terminaron en la salida de Mario Ferreiro de la intendencia de Asunción.

Las comunicaciones entre los actores políticos que se encargaron de mover el montaje revelan que el entorno cercano del presidente Mario Abdo y algunos leales al exmandatario “significativamente corrupto” según EE.UU., Horacio Cartes, estaban al tanto de los movimientos que se realizaron en la causa. Pero en el caso particular de Cartes, se revela que al mismo le llegaron a pedir protección para la fiscala Stella Mary Cano, quien imputó al exjefe comunal.

Esto se desprende del análisis de casi 6.000 páginas de comunicaciones a través de WhatsApp que forman parte del expediente judicial que terminó en la absolución del exintendente de Asunción. Estos mensajes fueron obtenidos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, quien entregó el aparato de forma voluntaria al tribunal. ABC accedió a la copia de los documentos.

“Operación masacre”

Que Cartes estaba al tanto de la operativa contra Ferreiro fue confirmado por el propio Soares la semana pasada, cuando reconoció a ABC Color que habló con el expresidente supuestamente para reclamarle la protección que -según él- le brindaba Honor Colorado a Ferreiro. “Claro que hablé con Cartes”, dijo el extitular de la SEN.

Sin embargo, ya en enero de 2020 se publicaron audios en los que el propio Soares confirmaba haber hablado con el exmandatario para “masacrar” a Ferreiro. “Horacio me dijo, ‘mirá ¿vos qué querés? ¿Querés sangre o querés cobrar tu plata?’ Yo quiero cobrar mi plata, le dije”, se le escuchaba decir a Soares en uno de esos audios.

En esos mismos audios, Soares hablaba del dinero de Cartes. “Yo no quiero agarrar plata viva de Horacio, porque eso sí me va a generar una dependencia”, se le escuchaba decir. El senador Enrique Riera, exintendente de Asunción, llegó a relatar en aquellos días a radio ABC Cardinal 730 AM que encontró al dirigente de izquierda en la cocina de Cartes en la época en la que se desató la persecución penal contra Ferreiro.

En la época en la que se perpetró la opereta contra Ferreiro, Soares era empleado del Grupo Nación de Comunicaciones, empresa que es propiedad de Sarah Cartes, hermana del expresidente. La empresaria realizó las compras durante el periodo presidencial del exmandatario, por lo que el mismo tenía una imposibilidad constitucional de tener cualquier vínculo.

El enojo de Cartes

El intercambio de mensajes de Soares con sus aliados el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República, Daniel Centurión, y el diputado y exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego, revelan que la aparición de los audios en los que mencionó a Cartes generaron enojo por parte del exmandatario.

“NECESITO que le hables a Bachi para que le hable a su Jefe para que no me echen del laburo! (sic)”, le escribió Soares a Samaniego el 19 de enero de 2020, ya luego de que salieran a la luz los audios en los que el extitular de la SEN mencionaba a Cartes, lo que generó que se pusiera en el foco de la cuestión del supuesto financiamiento del empresario cigarrillero hasta a partidos de izquierda.

Un pedido similar le escribiría también a Centurión un par de días más tarde. “Yo necesito que me ayuden con “El Patrón”, porque está ligando gratuitamente en esto y te juro que me va a meter una patada en el culo y me quedo en la calle (sic)”, le escribió el 23 de enero.

El pedido de clemencia

El 22 de febrero de 2020, Soares le escribió al propio Cartes para pedirle consideración. “Hola Presi! Soy consiente que en las últimas semanas ocasioné más problemas de lo esperado y que mis acciones generaron perjuicio a gente que nada tenía que ver en el problema” (sic), comenzó diciendo.

“Como ya te había dicho la difícil situación personal y familiar por la que estaba pasando me llevaron a cometer muchos errores y se que solamente yo soy responsable de eso. Hoy te escribo para pedirte una consideración especial si así lo considerás, pero si tu consideración es otra también lo voy a entender muy bien sin problema” (sic), agregó.

Soares lamentó que desde PRANA (agencia publicitaria del Grupo Cartes) le comunicaran que le iban a sacar varias publicidades para sus programas en Radio Ñanduti y Canal 13, televisora que pertenece al Grupo Bernardes pero que el mismo expresidente dijo alguna vez que era “de la familia”.

“Creo yo que José O está muy molesto conmigo y le entiendo, pero el tema es que también me cortaron la publicidad de la radio y una publicidad que estaba solicitando para Canal 13″ (sic), agregó Soares haciendo referencia a José Ortiz Escauriza, una de las principales cabezas del grupo empresarial del exmandatario.

Soares ofreció “ir al freezer” y le pidió a Cartes que no lo eche, lo que no deja de ser llamativo pues en teoría el expresidente no tiene vínculo alguno con el grupo de medios, más allá de ser el hermano de la dueña. “El tema es que debido a la situación José Maria Agüero me explicó que en este momento yo NO le sirvo a GEN por todo el kilombo con Mario, entonces me quiere desvincular de la empresa” (sic), le explicó al expresidente.

“Hola Camilo. Escribime lunes al medio día por favor. Abrazo” (sic), le respondió Cartes a sus largos mensajes.

Soares hizo lo señalado por Cartes y le volvió a escribir el lunes 24 de febrero de 2020. “Veo ahora q podemos hacer Camilo” (sic), le respondió el exmandatario.

“Los problemas que causé”

El 27 de febrero, Soares volvió a mostrarse preocupado por su situación laboral. Temprano en la mañana le escribió a Samaniego diciéndole: “Ahora me comuniqué con Bachi y me dice que no pudo hablar con el señor. Ya me preocupa mi situación”.

Un poco más tarde, volvió a escribirle a Cartes. “Quería ver si tuviste la oportunidad de ver ese tema que te planteé”, le dijo. Eran las 9:32.

Veinte minutos más tarde, Soares le escribió nuevamente a Samaniego. “Ahora me acaba de llamar H y no hay caso con mi tema. Están enojados con el problema que les ocasioné y ya no hay caso. O sea, oficialmente me quedo sin ese laburo y sin esos ingresos y sin el IPS que está usando mi madre... es un kilombo mi situación” (sic), le comunicó.

El lamento de Camilo

Soares le escribió a Cartes ya en marzo para decirle que había firmado su desvinculación y lamentarse de paso del proceso “injusto” que tenía que soportar haciendo referencia al juicio del caso conocido como “coquitos de oro”.

“No te escribí la semana pasada porque para sumar a mi situación, empezó mi Juicio Oral la semana pasada. Hoy continuó a pesar de la Acordada de la Corte que suspende las actividades judiciales. Lastimosamente en nuestro país no hay justicia y se nota que estos jueces están apretando todo porque quieren condenarme para congraciarse con ABC. No te preocupes por lo que te había planteado de mi situación económica, estoy viendo alternativas”, le dijo Soares.

“Escribime y nos juntamos”

Ya en junio de 2020, Soares volvió a comunicarse con Cartes para lamentar que había sido condenado en el caso de los “coquitos de oro”.

“Lastimosamente recibí un golpe más de los tantos que ya recibí en los últimos tiempos. Por supuesto que voy a apelar y seguir defendiéndome, pero llega un punto en el que parece que se acaban las fuerzas, aunque por mi familia voy a seguir dando la pelea. Me consta que vos siempre me tendiste la mano solidaria sin pedir nada a cambio y que nunca usaste tu poder o influencia para hacer absolutamente nada que me pueda perjudicar. Aunque tampoco gente de tu entorno nunca me ayudó, no haciendo algo ilegal, simplemente evitando ilegalidades y arbitrariedades como las que hoy cometieron conmigo”, le escribió al expresidente el 28 de junio.

“Hola Camilo!!! Mi largo de brazo, a las órdenes siempre Camilo. Escribime y nos juntamos Camilo!!” (sic), le respondió Cartes.

La ayuda de Rivas

Ya en agosto de 2020, Soares habló de fútbol con Cartes (Guaraní le había ganado en esos días a Libertad por el torneo Clausura) y también apareció una conversación sobre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Te quiero contar que ayer el Diputado Rivas me ayudó en el JEM y estoy muy agradecido”, comenzó diciendo el extitular de la SEN.

“No hizo nada fuera de lugar, pero tuvo la valentía de hacer algo que muchos no se animan. Ahora tienen que tratar mi tema judicial en 2 semanas y quisiera pedirte que me puedas recibir cuando puedas para explicarte la situación”, agregó.

“Con mucho gusto Camilo. Te pido agendar próxima semana por favor Camilo” (sic), respondió Cartes.

“Cuidales a las fiscalas”

Unos días más tarde, Soares volvió a escribirle a Cartes. “La Fiscal Esmilda Álvarez, Mamela para quienes le conocemos es una persona muy buena y con una gran trayectoria institucional. Ella y Stellamaris Cano son de las pocas personas que me ayudaron en todo este tiempo” (sic), comenzó diciendo el 18 de agosto de 2020.

“Ahora se le viene una feroz tormenta encima por esta investigación nueva que se abrió”, agregó. Ese día, la fiscal Álvarez imputó a jóvenes dirigentes liberales como Olga Paredes, Stiben Patrón y Efraín Alegre (hijo) por supuesta frustración de la persecución penal, esto luego de que el Grupo Nación intentara ligarlos con la supuesta modificación de la escena del crimen del joven Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía tras las manifestaciones contra la enmienda constitucional cartista entre marzo y abril de 2017.

“Si está a tu alcance, tenés que cuidarles y que se les proteja”, continuó diciendo. “ABC, los Vierci’s boy, Desiré, Celeste Amarilla, etc... se van a ensañar con ellas. Hay que cuidarles” (sic), sentenció.

“Y Vos Liebre????? Tengo muchos reclamos?????” (sic), le respondió Cartes.

“Y yo estoy como puta después de fin de semana largo en Villa Florida!! Me rompieron todo, pero seguimos!!”, replicó Soares.