Abdo Benítez sabía de trama en Asunción y dejó que ocurra, afirma Ferreiro

“Con estos chats estoy seguro que Mario Abdo sabía”, refirió el exintendente Mario Ferreiro este sábado en ABC Cardinal, en relación a las 6.000 conversaciones a las que tuvo acceso nuestro diario y que evidencian una operata judicial que orquestaron en su contra para presuntamente obligarlo a renunciar.

La trama se desprende del juicio que enfrentó por una supuesta “caja paralela” en la Municipalidad de Asunción y en el que finalmente resultó absuelto.

La operata, de acuerdo a los chats, estuvo orquestada principalmente por el activista de izquierda Camilo Soares, el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República Daniel Centurión y el diputado Arnaldo Samaniego.

Lea más: Trama para renuncia de Ferreiro: Nenecho asegura que “no sabía nada”

También habrían tenido participación el vicepresidente -significativamente corrupto- Hugo Velázquez, el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y la fiscala Stella Mary Cano.

Marito sabía de la trama y dejó que ocurra, según Ferreiro

Ferreiro agregó que Marito estaba al tanto de la operación y dejó que ocurra. “Aparentemente, lo que aquí paso, es que el producto que vende Camilo lo compran entre estos señores (Samaniego y Centurión) que están en el chat con línea directa hacia el vicepresidente Velázquez”, mencionó.

“Es muy difícil que el presidente (Abdo Benítez) no haya sabido sobre toda esta situación, creo que la supo y la dejó ocurrir”, prosiguió.

Además, comentó que había acudido al despacho de Abdo Benítez en el Palacio de Gobierno dos días antes que explotará el caso en su contra y que en aquel entonces ya se había armado la operación en su contra. Estaban presentes Centurión, Acevedo y Juan Ernesto Villamayor, entonces miembro del Ejecutivo y quien es mencionado en la trama, según comentó.

Lea más: Fiscal se reunía con políticos para montar la causa contra Ferreiro

“Todos ellos ya sabían toda la trama, sin embargo, fui recibido con grandes honores y fuimos al palco a ver un espectáculo de Navidad. Todo eso estoy reatando en base a lo que estoy leyendo”, mencionó.

Euclides Acevedo, ¿sabía de la trama y participó?

Sobre la presunta participación de Euclides Acevedo en la operata, Ferreiro afirmó que “él no podía estar ajeno a esto porque era ministro”.

Agregó que la intención con esta trama era que Ferreiro renuncie o impulsar una intervención de la comuna para destituirlo. En ese sentido, destacó que dicha intervención se realiza a través del Ministerio del Interior, por lo que Acevedo debería estar al tanto del plan orquestado.

“Yo creo que Euclides no pudo no haber no sabido esto siendo Ministro del Interior”, remarcó.

Incluso, comentó que el hoy presidenciable se comunicó con él luego de haber renunciado a la Intendencia. “Euclides me comenta que las cosas estaban definidas y de que Centurión iba a sucederme”, mencionó.

Lea más: Mario Ferreiro va a ampliar denuncia luego de que saltaran pruebas del montaje de su causa

Eliminarlo como eventual candidato a la presidencia

El exjefe comunal, asimismo, mencionó que la intención con este plan, además de apartarlo del cargo, era eliminarlo como eventual candidato a la presidencia para el próximo período debido a su presunta popularidad y recuperar el control sobre la Municipalidad de Asunción “y hacer una base política para la gente que operó”.

Así también, reflexionó que habrá “un antes y un después” en cuanto al manejo político y judicial tras conocerse cómo operaron para hacerlo renunciar. “Ya esta el presedente de que este es el modus operandi para los opositores”, refirió. “Estas publicaciones sacudieron toda la estructura”, agregó.

Finalmente, manifestó que ya no volverá a activar en la política.

Lea más: La última vez que “Bachi” alega haber hablado con Camilo Soares

Mario Ferreiro renunció el 20 de diciembre del 2019, decisión presuntamente obligada tras haber sido imputado por supuesta lesión de confianza y tráfico de influencias en la causa conocida mediáticamente como “caja paralela”. Finalmente, el 26 de diciembre del año pasado, fue absuelto de culpa y pena.