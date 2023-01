Aparece un chino en la investigación del crimen de Marcelo Pecci

En su confesión del 4 de junio de 2022, el aún no condenado Francisco Luis Correa Galeano declaró que fue contactado por celular el recientemente capturado Ramón Emilio Pérez Hoyos el 30 de abril del mismo año, justo el día en que Marcelo Pecci se casaba en Paraguay con la periodista Claudia Aguilera.

“Yo me encontraba en Medellín, Antioquia. Para eso del día 30 de abril del año 2022. Yo recibí una llamada a mi celular de Ramón Emilio Pérez Hoyos. Él me dice hay un trabajo para hacer. Que él se encontraba con un chino, ciudadano de la República de China, en Bucaramanga y Santander, y que cuando él regresaba me buscaba y hablamos”, admitió Correa Galeano en su testimonio.

“Después de eso, para el día 2 de mayo de 2022, Ramón me citó en Medellín, en el centro. Ese día me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. Me dio el nombre, que era el fiscal Marcelo Pecci. Que porque el man la tenía montada al patrón de ellos. Porque él metió un hermano a la cárcel al patrón. Yo no sé cómo se llama al patrón de Ramón”, dice en la declaración de Correa Galeano que fue leída el domingo último por el fiscal de la causa, Mario Andrés Burgos Patiño, durante la audiencia de imputación contra el propio Ramón Emilio Pérez Hoyos y el hermano menor de este, Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes a su vez fueron detenidos un día antes en Rionegro y Bogotá, respectivamente, en carácter de coautores de la muerte de Pecci, ya que fueron los que pagaron a los autores materiales.

Los hermanos Pérez Hoyos aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado, así como pidieron perdón ante el juez José Luis Sepúlveda Vargas.

Se investiga la identidad del ciudadano chino

Aunque no es una línea demasiado sólida aún, tanto en Colombia como en Paraguay se está indagando la identidad del ciudadano chino que estaba con Ramón Emilio Pérez Hoyos cuando este llamó a Francisco Luis Correa Galeano para ofrecerle el trabajo de matar a Marcelo Pecci.

Los investigadores colombianos creen que Ramón Emilio Pérez Hoyos pudo haber estado hablando ese día con el chino sobre el atentado contra Pecci, cuando repentinamente se le ocurrió llamar a Correa Galeano, con quien compartió cárcel hasta el 2013, luego de que los dos militaran en la banda Los Paisas.

Si es así, el chino que estaba con Ramón Emilio Pérez Hoyos y que escuchó la conversación telefónica necesariamente también tuvo que haber sabido sobre el plan que se estaba gestando o incluso pudo haber sido el que solicitó el trabajo.

Ante este nuevo escenario, en Paraguay las autoridades comenzaron a indagar sobre las causas que tuvo Marcelo Pecci contra ciudadanos chinos y las eventuales conexiones con Colombia.

La única prófuga en este caso es Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, esposa de Andrés Emilio Pérez Hoyos, quien estaría en El Salvador. Ya están condenados Marisol Londoño, Cristian Monsalve, Eiverson Zabaleta y Wendre Carrillo. En tanto que sigue preso en Venezuela Gabriel Salinas.