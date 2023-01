Articulador preso dice que los hermanos Pérez Hoyos ordenaron la muerte de Pecci

Ramón Emilio Pérez Hoyos, de 48 años, fue apresado en la casa de su madre en la ciudad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, 380 kilómetros al norte de Bogotá, la capital de Colombia. Su hermano menor, Andrés Felipe Pérez Hoyos, de 40 años, cayó en su departamento justamente de la ciudad de Bogotá, donde vivía con su mujer Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, de 42 años, quien también está involucrada en el caso Marcelo Pecci pero que sin embargo estaría oculta en El Salvador.

Los hermanos colombianos Pérez Hoyos fueron sometidos el domingo de mañana a una audiencia de legalización que se hizo vía telemática ante el juez de Cartagena, Luis Fernando Machado López.

En la diligencia, ambos aceptaron los cargos imputados por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, que son homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado.

El asesinato de Marcelo Daniel Pecci Albertini sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, municipio de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, en Colombia.

Vinculados al asesinato de Pecci también pidieron perdón

“Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. De todas maneras, pedir perdón no va a remediar, pero si me ha dolido la situación, les pido que me perdonen a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”, manifestó Ramón Emilio Pérez Hoyos.

“Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora, en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y le quiero ofrecer disculpas”, declaró a su turno Andrés Felipe Pérez Hoyos.

Ayer de mañana, la justicia colombiana decretó la prisión preventiva de los dos. La Fiscalía pidió que sea en una cárcel de máxima seguridad.

Hermanos delatados por Francisco Luis Correa

Los capturados Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, así como la prófuga Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, fueron delatados por el articulador del crimen, Francisco Luis Correa Galeano, quien ya había caído preso el 3 de junio de 2022 en Medellín, departamento de Antioquia, pero que se halla preso y en espera de su juicio en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

Correa Galeano aparentemente accedió a colaborar a cambio de que le den una condena inferior a la que le esperaba. Entre otras cosas, declaró que Ramón Emilio Pérez Hoyos lo llamó el 30 de abril de 2022 para pedirle que organice el atentado. Fue justo el día en que se casaron en Paraguay Marcelo Pecci y la periodista Claudia Aguilera.

“Ellos fueron los que dieron la orden, ellos son los intelectuales de matar al fiscal Marcelo Pecci porque ellos fueron los que dieron la plata”, aseguró Correa.

Los hermanos Pérez Hoyos ordenaron la muerte porque “el fiscal de la tenía montada al patrón de ellos y le metió al hermano preso 4 años y el fiscal le perseguía los bienes y le perseguía el narcotráfico, eso me lo contaron los mismos hermanos Ramón y Andrés”, según dice textualmente en un documento que presentó la Fiscalía al Juzgado como prueba.

El tal patrón que se cita en el documento sería alguien que puede ser paraguayo o extranjero, pero que aparentemente opera en nuestro país comprando la cocaína enviada desde Colombia por los hermanos Pérez Hoyos.

De hecho, ahora pasa a ser prioridad identificar a esa persona, que sería la que financió el crimen

Por este caso Pecci ya están condenados en Colombia Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta y Wendre Stil Scott Carrillo.

Asimismo, está preso en Venezuela Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza.