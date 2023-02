Fiscalía solicita “aseguramiento de detención” de “Tío Rico” al Brasil

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, remitió una nota oficial a autoridades brasileñas en que solicita el “aseguramiento de la detención, mientras se proceden las diligencias para los fines de extradición” de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, detenido ayer, jueves, en Río de Janeiro.

“Se solicita además que, con suma urgencia, se requiera a las autoridades competentes de la República Federativa del Brasil que dispongan de todos los medios legales a su alcance para asegurar la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien será requerido por la vía judicial y diplomática”, señala el comunicado.

“Miguel Ángel Insfrán Galeano es considerado de alta peligrosidad y, sobre esa base fundada, nos embarga el temor de que en libertad pueda poner en riesgo el orden público, la seguridad de los ciudadanos en la República Federativa del Brasil y la propia aplicación de la ley penal en el vecino país, con sus implicancias lógicas y el consecuente impacto en las relaciones de cooperación internacional con la justicia brasilera”, agrega Fiscalía.

La nota fue remitida a pedido del fiscal Deny Pak, quien lidera las investigaciones sobre el megaoperativo antidrogas “A Utranza Py”.

Están “encaminando” el pedido de extradición de Miguel Ángel Insfrán

Acerca del pedido de extradición de Tío Rico, el Ministerio Público informó que ya iniciaron las diligencias para “encaminar“ el pedido de exhorto.

“Se informa que esta representación fiscal, en coordinación directa con el agente fiscal competente en Paraguay y los traductores públicos designados, se encuentra abocada a la elaboración del exhorto y sus traducciones al idioma portugués, a los efectos de realizar la transmisión, por los conductos diplomáticos, a las autoridades competentes de la República Federativa del Brasil (Supremo Tribunal Federal)”, señaló Doldán.

¿Por qué extradición y no expulsión ordinaria?

El comisario Carlos Duré, de Interpol Paraguay, señaló que aún no tienen una confirmación oficial en esta oficina sobre la detención de Insfrán Galeano. Estamos esperando esa confirmación formal por más que se han viralizado informaciones que acreditan dicha captura”, dijo.

Igualmente, explicó que la remisión de Tío Rico al Paraguay por vía de la extradición -y no mediante una explusión oridinaria- sería por una cuestión de protocolo, en caso de que la Policía Federal brasileña haya contado previamente con una orden de captura para ese fin.

“Si el país que capturó no hizo la diligencia anticipada de orden de detención preventiva, podría darse el tema de la expulsión. Si se tuvo la orden de detención nacional con fines de extradición, entra del proceso de extradición”, comentó.

“Nosotros requerimos de esas circunstancias que rodean a la detención”, agregó.

Venían compartiendo información sobre Tío Rico con Brasil

Por su parte, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, mencionó que vienen compartiendo información desde hace tiempo con sus pares de Brasil. “El flujo de información está permanentemente corriendo”, declaró.

No onstante, no quiso dar mucha información sobre la operación de detención de Tío Rico para no perjudicar la investigación.

Igualmente, comentó que “el informe de la Policía Federal dice que fue detenido en Recreio do Bandeirantes. Es un barrio de la zona oeste de Barra da Tijuca. Es todo lo que te puedo comentar”.