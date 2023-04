Video: mujer fallece calcinada dentro de un auto en Paraguarí

La víctima fue identificada como Gessica Mabel Armando Torres (27), domiciliada en vida en el barrio San Vicente de Carapeguá, quien fue encontrada en Paraguarí.

De acuerdo al informe brindado por el fiscal Eladio Cohene, recibieron la denuncia del incendio de un vehículo que ingresó en una zona fangosa al costado de la ruta PY01 y en el habitáculo del automóvil -lado del conductor- se encontraba la mujer, que estaba totalmente calcinada.

En la cajuela del vehículo se encontró una escopeta, presumiblemente calibre 12, con un cartucho que explotó dentro del vehículo Nissan Sunny, chapa BNR 083.

El incendio ocurrió aproximadamente a las 06:00 de este viernes en el kilómetro 82 de la ruta PY01, a la altura de la ciudad de Paraguarí, y quedó captado en un video.

No descartan ninguna hipótesis

Según el agente fiscal, tras conversación con familiares de la mujer, ella estaba atravesando por un estado depresivo tras la muerte de su mamá y de un hijo que perdió hace poco. Salió anoche de su vivienda de Carapeguá y hoy fue encontrada en el auto incendiado.

“No podemos descartar ninguna hipótesis. La hermana refiere que recibió audios de WhatsApp esta madrugada de parte de ella, en donde no se le escuchaba, solo música, luego empezó a toser y suponemos que es por el humo del incendio. No dijo nada, ya no podía hablar”, comentó.

Los restos calcinados serán remitidos a la Morgue Judicial de Asunción, conforme mencionó el agente del Ministerio Público.

Se incautaron celulares de la pareja, cuyos datos no fueron proporcionados. En el lugar se encuentran trabajando personal de Criminalística, del Departamento de Investigación de Delitos, Patrulla Caminera y agentes policiales de Paraguarí.