Audiencia del presunto “coordinador” de crimen de Pecci: hoy se conocería si hubo acuerdo con Fiscalía colombiana

Para las 10:30 de este viernes estuvo fijada la audiencia entre la Fiscalía de Colombia y Francisco Correa Galeano, articulador del crimen del entonces fiscal Marcelo Pecci.

En dicha audiencia se conocería si la Fiscalía colombiana logró concretar un acuerdo de colaboración con el acusado de ser el coordinador del asesinato o, en todo caso, la condena en su contra, según informó el representante legal de la familia de Pecci en Colombia, Francisco Bernate.

“La audiencia se ha postergado por 20 minutos y en cuestión de minutos vamos a conocer la condena de Francisco Luis Correa Galeano o el acuerdo al cual haya llegado con la Fiscalía General de la nación colombiana”, declaró.

¿Quién ordenó asesinar al fiscal Marcelo Pecci?

El abogado fue consultado si Correa Galeano podría dar a conocer quién sería el autor intelectual del asesinato del agente fiscal paraguayo, en caso de aceptar un acuerdo de colaboración que reduciría una eventual condena en su contra. Respondió que, si bien el articular delató a quienes lo contrataron -los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos-, considera que este no sabría quién ordenó el crimen.

“Correa Galeano es la persona que delata a los hermanos Pérez Hoyos, quienes habrían financiado este hecho. Veremos qué beneficio va a obtener con esta delación premiada”, indicó.

“Correa Galeano no sabe quién dio la orden. No sé hasta qué punto él tenga ese tipo de información. Él recibe una instrucción de los hermanos Pérez Hoyos para cometer este delito, pero no creo que sepa quién está detrás”, prosiguió.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo del año pasado en una playa privada de Cartagenas de las Indias, Colombia, cuando se encontraba de vacaciones junto con su esposa.