Audios apuntan a que supuesto narco habría pagado por “blanqueo” a fiscala y jueza

El Ministerio Público y la Policía iniciaron la investigación sobre un caso de hurto, ocurrido el 16 de diciembre de 2020, cuando el coche de un policía del departamento Contra el Crimen Organizado fue atacado y de su interior se sustrajo una placa policial, las esposas y las llaves.

Los investigadores obtuvieron el dato, a través de sus fuentes, de que el autor de ese hecho fue Walter José Galindo Domínguez, cuya casa fue allanada el 13 de mayo de 2021, por una comitiva encabezada por la fiscala María Genoveva Figueredo acompañada por policías de Investigaciones de Central (Brigada Central).

Durante el procedimiento se pudo recuperar la placa policial y también, se incautaron un arma calibre 9mm, así como dos panes que, mediante en el análisis primario dio positivo a cocaína, que pesaba 1,49 kilogramos, y la suma de G. 133 millones. Estos últimos estaban en una caja fuerte.

Sin embargo, el caso pasó después a cargo de la fiscala antidrogas de Villa Elisa Egidia Gómez, por cuestión de la jurisdicción. Esta imputó a Galindo por tenencia sin autorización de estupefacientes, reducción y violación de la Ley de Armas. La supuesta droga incautada quedó guardada en un placard, en el despacho de la fiscala Gómez, bajo llave.

Gómez solicitó la prisión preventiva, pero la jueza Isabel Bracho otorgó arresto domiciliario.

Negociaciones Galindo

El tiempo que Galindo estuvo sujeto al proceso, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.

En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.

Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.

Ya de cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a Gómez y en su reemplazo asumió la fiscala Hermengilda Cubilla, que también fue recusada y asistió a la audiencia el fiscal Osmar Segovia, quien se allanó al sobreseimiento definitivo para la tenencia de drogas. En cuanto a los hechos de reducción, la placa fue devuelta y el daño reparado, y la violación de Ley de armas, no se configuraba en un delito, por lo que Bracho otorgó criterio de oportunidad.

Caso Mercat

El 31 de marzo de 2022, en el caso Mercat, la fiscala Lorena Ledesma, se constituyó en la unidad de Egidia Gómez y encontró los dos panes de cocaína, originales, que no fueron llevados para su análisis.

Cambio de “pelota blanca” por “casera”

Audios a los que accedió el equipo de Judiciales de ABC revelan que el supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, de 33 años, hcen alusión a que se habría pagado fuertes sumas de dinero a la fiscala de Villa Elisa Egidia Victoria Gómez Denis y la jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo para conseguir, primero, medidas alternativas a la prisión y, luego, su sobreseimiento de forma definitiva y, por ende, también la libertad.

Para conseguir esa salida a favor de Walter Galindo la propia fiscala se habría encargado de “resguardar” los panes que totalizaban 1,49 kilogramos, incautados en el operativo en la casa del procesado, el 13 de mayo de 2021, y que en el análisis primario de campo resultó positivo a cocaína. Una vez cerrado el “trato”, la agente Egidia Gómez llevó personalmente el paquete al Laboratorio Forense de la fiscalía, donde el resultado arrojó que era Bicarbonato de Sodio, no cocaína.

Las conversaciones sobre la negociación para lograr el “blanqueo” de Galindo son el del afecto con su esposa Luz Antonella Guerrero Quintana, los abogados Crispín Gilberto Rojas García (prófugo) y Fernando Bernal. Estos tres hicieron de nexo entre el entonces preso por presunto narcotráfico con la agente fiscal y la jueza penal de Garantías.

En una de las primeras conversaciones, Luz informa a su esposo Galindo que la fiscala y la jueza pidieron “cinco mil cada una” para la primera etapa de la causa. El procesado dio su acuerdo y supuestamente pagó la suma 10 mil dólares para dejar la prisión y pasar a arresto domiciliario.

Una vez fuera de la prisión Galindo dio instrucciones a sus abogados, principalmente a Bernal, para buscar su sobreseimiento definitivo de la causa. Para el efecto el letrado consiguió a alguien de confianza en el juzgado, según él mismo afirma en una charla con Galindo, para que la extracción de datos del celular incautado no le salga en contra al procesado. “Ese Alcides es de la gran puta”, expresa Bernal en uno de los audios divulgados ayer por ABC Cardinal.

Cambio de “pelota blanca”

En otro audio se escucha a Galindo celebrar que “ya se cambió la pelota blanca por una pelota de fabricación casera” y que desde la propia fiscalía iban a pedir la prueba en el Laboratorio Forense del Ministerio Público, sobre el paquete incautado en el allanamiento del 13 de mayo del año 2021.

“Ahora a mí ya no me importan más nada porque la pelota ya está en nuestra cancha. Si ese no está ¿dónde está el crimen, kape?”, resalta Walter Galindo. Agrega que con el cambio de “pelota” su abogado iba a pedir que la jueza de Garantías le otorgue permiso para trabajar, desde las 8:00 hasta las 22 horas.

Posteriormente vuelve a charlar con su esposa Luz Antonella Guerrero sobre la plata que debe poner para conseguir el sobreseimiento. “Antes que vos digas que sí no se va a fijar la audiencia de revisión”, dice la mujer.

Se compara con Cucho

Ya en libertad, se escucha a Galindo hablar con una persona, quien le compara con el también supuesto traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz.

“Ni Cucho hizo lo que yo hice kape”, afirma Galindo. “Vos me demostraste que la plata hace bailar al mono”, le responde su interlocutor.

Galindo resalta que nadie le puede prohibir recorrer por donde quiera, ya que es libre y hablan sobre la venta de la camioneta Ford Ranger que recuperó tras dictarse su sobreseimiento definitivo.

Llevan a cabo diligencias en causa contra fiscala y jueza

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, asignó al fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, la causa penal contra la fiscala antidrogas de Villa Elisa Egidia Gómez y la jueza penal de garantías María Isabel Bracho.

El agente fiscal Néstor Coronel informó ayer a ABC que días atrás le fue asignada la causa, que por el momento aún no cuenta con caratula y tampoco hecho punible a ser investigado.

En ese sentido amplió diciendo que se encuentra realizando las diligencias preliminares, pues primero precisa contar con todos los elementos para someterlos a un análisis y, de acuerdo con lo que se detecte, establecer una línea de investigación en relación a la fiscala de Villa Elisa y la jueza de Lambaré Isabel Bracho.

Señaló en otro momento que el caso que le fue asignado es un desprendimiento de otro principal, haciendo referencia a Mercat, por lo que se encuentra solicitando informes y más datos al respecto.

También mencionó las comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas bajo autorización judicial, que ayer fueron difundidas por ABC Cardinal, a las cuales también espera acceder para un análisis.

Hasta el momento no hay personas imputadas en esta arista del caso que se encuentra en etapa incipiente.

Supuesto narco habría sobornado a fiscala y jueza

Los investigadores del caso Mercat interceptaron comunicaciones entre Walter Galindo y sus abogados Crispin Gilberto Rojas García y Fernando Bernal, quienes llevaron a cabo las diligencias en el anterior proceso del cual Galindo salió airoso tras obtener su libertad, a través de supuestos pagos hechos a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Isabel Bracho.

Fiscala es hermana de “Lalo” Gomes, diputado por la ANR

La fiscala Egidia Victoria Gómez Denis, actualmente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de Central, es hermana del diputado electo por el Partido Colorado en Amambay Eulalio “Lalo” Gomes. El mismo asumirá su banca en la Cámara Baja el viernes 30 de junio.

Antes de meterse en la política, “Lalo” Gomes fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) filial Amambay, cargo que lo hizo conocido no solo en el departamento sino en todo el territorio paraguayo.

Los panes de cocaína que la ahora fiscal antidrogas Egidia Gómez “escondió” en su oficina para favorecer al supuesto narcotraficante Walter Galindo Domínguez fueron incautados del lugar en el marco del operativo “Mercat”, encabezado por la fiscal Lorena Ledesma.

Blanqueo, a cargo de la CSJ

De cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a la fiscala Egidia Gómez y su reemplazo asumió la fiscala Hermenegilda Cubilla, quien inmediatamente también fue recusada por el procesado. A consecuencia de la chicana, la audiencia se postergó. Además estaba pendiente el resultado del análisis de los panes de droga a cargo de Laboratorio Forense.

Luego asumió el fiscal Osmar Segovia, quien recibió el resultado del análisis laboratorial del paquete y, para su sorpresa, resultó ser bicarbonato de sodio.

Sin embargo, como tenía el pedido de sobreseimiento definitivo con autorización de su superior, el adjunto antidrogas Marco Alcaraz, el fiscal Segovia se allanó por la cuestión de la droga.

Cuando la causa volvió a la unidad de Hermenegilda Cubilla, esta apeló el sobreseimiento de Galindo y un Tribunal de Apelación anuló dicha resolución.

En contra de este último fallo la defensa planteó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte, que hasta ayer estaba no emitió una decisión sobre el caso.

Galindo, su pareja y 12 más, están acusados en Mercat

El 26 de marzo de 2022, Walter Galindo y su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana fueron detenidos en su casa del barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa, pero esta vez por una comitiva dirigida por la fiscala Lorena Ledesma junto con agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía, en el marco del operativo Mercat.

En la oportunidad se incautó la agenda con los registros de pagos con sumas en dólares americanos personas del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como también figuran agentes de la Senad y de medios de comunicación.

Durante la investigación se corroboró que Walter Galindo fungía de líder de un grupo de microtraficantes y distribuidores en zonas de Asunción y Central. Además, que esta misma estructura comercializaba al menos 40 kilos de cocaína a la semana.

El caso pasó luego a manos del fiscal Carlos Alcaraz, quien acusó a Galindo y Guerrero, quien era la contadora del grupo, el pasado 27 de febrero, por tenencia sin autorización de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, por la Ley N° 1340/88, y también soborno agravado.

Junto con estos dos también fueron acusados Cristhian David Galeano Lugo, alias Caco, Fernando Rafael Silva Riveros, alias Colo, estudiante del 5° curso de la carreta de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Marcos David Ortellado, estudiante del 4° curso de Derecho UNA, Mauro Javier y Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo, estudiantes del 3° curso de Derecho UNA y Héctor David Rivas Cáceres, estudiante del 2° curso de Derecho UNA.

Al igual que Fernando Adrián Ocampos Benítez, alias Rapai, Marcos Eduardo Ocampos Benítez, Alberto Fernando Emanuel Paniagua Musstto, alias Pobre, Gerardo Vidal Vallejos Soler, Fares Dan Ortiz Deleón, Pedro Santiago Godoy Vera, quienes colaboraban en la venta de las sustancias en capital y área metropolitana.

La cocaína, marihuana, pastillas sintéticas y otras, eran adquiridas en Concepción y Amambay. Antes de Mercat, Galindo hacía uso de la placa policial para eludir los controles haciéndose pasar por un agente de la Policía Nacional.