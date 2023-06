Operativo “antichespi” en Mercado de Abasto: Policía detuvo a una persona

Un procedimiento de incursión en el Mercado de Abasto fue realizado esta madrugada por la Policía Nacional, en un trabajo conjunto entre la Comisaría 16ª de Asunción, el Departamento de Investigación de Hechos Punibles, el Departamento de Antinarcóticos, personal de la Agrupación de Seguridad y de Criminalística, con autoridades del Abasto.

La Policía informó que la incursión consistió en la verificación de varias personas que suelen rondar por el lugar, intentando el fortalecimiento de la seguridad y a fin de desalentar la comisión de hechos punibles. En el operativo incluso se vio la presencia de la Policía Montada, lo que le dio mayor impacto.

La mayoría de estas personas se retiraron del lugar ni bien percibieron la presencia policial y solo seis resultaron demoradas por carecer de documentos, informó el periodista de ABC TV Rodolfo López. La Policía Nacional informó además sobre la detención de un hombre, de nombre Fernando Fabián Duarte González, con orden de captura por hurto agravado de este mismo año.

El nuevo director del Mercado de Abasto, Carlos García, dijo que “es un trabajo de disuasión más que nada, porque ya eliminamos varios puntos focales de donde están siempre la gente adicta, donde están gente extraña a la institución, que no tiene nada que ver con permisionarios ni compradores”, dijo García.

“Hoy estamos dando una continuidad a eso. El comisario de la zona se mostró siempre predispuesto a ayudarnos. Y gracias a él y a la Policía Nacional estamos cumpliendo un cometido de contingencia hoy con ellos y de seguridad”, aseguró el director del Abasto.

Abasto: clientes y permisionarios sufren robos constantemente

Tanto clientes como permisionarios se mostraron contentos con esta medida, ante la constante inseguridad en la que se encuentran.

Una clienta asidua del Abasto dijo que la inseguridad ya es desesperante. “Ahí en el otro bloque, Carnicería Bernie, por ejemplo, ahí hay gente que te está pescando. Vos comprás... Una vez me bajaron más de 10 cajas de leche porque tenía un camión y ahí atrás bajamos toda la leche, y mientras que yo me fui ahí, entré a comprar la carne, pagar, desapareció y mi marido no sintió, no sintió... Y otra vez, carne me bajaron... me importé dos millones de carne”, denunció.

Un permisionario señaló que con la presencia policial se sintieron más seguros. “Yo, por ejemplo, acá me suelo perjudicar. Suelo abrir los domingos y mientras que yo me voy a llevarles a los clientes los pedidos, ellos ya te llevan una o dos bolsas. Rápido, porque son muchos. Trabajan en conjunto, yo digo. Uno viene ahí, te mira, el otro ya te lleva allá”, señaló el comerciante.

Otra comerciante señaló que la inseguridad está golpeando sus ventas. “Y en este momento vemos que están haciendo bien su tarea. Tenemos los Linces, tenemos las policías que vienen a hacer su recorrido, la Montada, así que tenemos por el momento todo muy bien. Es lo que necesitamos, así mismo, porque ya no tenemos gente, muy poca gente entra”.

