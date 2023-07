Pilar: vecinos de un barrio están con miedo tras muerte de un perro a balazos

El hecho ocurrió en el barrio San Roque de la ciudad de Pilar, cuando el perro de nombre “Royg " recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen. El can no aguantó la herida y al tercer día falleció.

La dueña del perro, Domiciana Paredes, dijo que su mascota recibió el disparo el miércoles pasado a las 7:00, pero como fue atendido por los veterinarios se quedó tranquila porque inclusive el perro lo acompañó de vuelta hasta su trabajo, como lo hacía todos los días, pero que el día sábado no aguantó la herida y falleció.

“Yo no hice la denuncia antes porque creí que mi perro se recuperó porque me acompañó hasta mi trabajo, pero el sábado no aguantó la herida y murió” expresó.

Denunció a su vecino porque supuestamente este ya mató a otro perro

Agregó que luego de fallecer su perro se animó a hacer la denuncia. “Luego fui a la Comisaría del barrio Loma Clavel a hacer la denuncia porque según mis vecinos el señor que le disparó a mi perro ya tiene antecedentes de haber matado a otro perro, por eso me animé a hacer la denuncia, espero que se haga justicia”, indicó la mujer.

Maribel Marecos, otra vecina del lugar, dijo que tiene miedo porque siempre hay personas que hacen disparos al aire intimidando a los animales. “Lamento mucho lo que pasó con el perro de mi vecina, un pobre animal que no hizo nada y le mataron. Yo escuché el llanto del perro salí y le pregunté a un señor que estaba trabajando ahí a lado y me dijo “ojapi chupe” (le disparó) y conste que el perro estaba en la calle” señaló.

Expresó su temor porque tiene hijos que siempre salen a jugar con los tres perros que son guardianes de la casa. “Yo tengo miedo porque tengo hijos chicos y estoy sola con ellos y mis guardianes son mis perros. Yo nunca le vi disparar al señor pero siempre escucho que los disparos provienen de su casa”, acotó.

Presunto asesino de perros en Pilar negó acusación

Por su parte Vicente Núñez, acusado de haber disparado al perro, negó la situación y dijo que nunca tuvo un arma de fuego. “Yo nunca tuve arma de fuego, no sé por qué me acusan a mí. Yo no hice eso yo también tengo animales, espero que sepan defenderse de los que me están acusando. Si yo hice me voy a hacer responsable, pero no fui yo”, insistió.

Consultado por qué los vecinos le acusan del hecho de haber disparado al can, señaló por que tal vez no le agrada a sus vecinas. “Yo nunca me discutí con nadie, nunca me peleé con nadie, capaz porque no le agrado o no le caigo bien a mis vecinas por eso me están acusando”, señaló.

El caso fue remitido a la unidad penal de la agente fiscal Erika Encina, quien tendrá a su cargo la investigación.