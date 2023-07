Video: motociclistas asaltan un minimercado y golpean a las propietarias

Aproximadamente a las 18:15, seis motociclistas asaltaron un minimercado llamado “El Tauro”, ubicado en la ruta Itá-Itauguá, de la primera ciudad mencionada. Gabriela Armoa, una de las propietarias, relató que se encontraban con su madre y otra trabajadora, además de varios clientes, cuando tres de los sujetos ingresaron y amenazaron con matarlos a todos si no entregaban sus pertenencias.

“De repente escucho la voz de ‘esto es un asalto’. Ingresaron tres personas: una con casco y arma de fuego y dos con capuchas y tapabocas. Directamente nos encañonaron, a mí me rompieron la cabeza, me patearon muchísimo porque traté de defender a mi mamá, pero eran muy grandes y fuertes”, lamentó la joven sobre los minutos de terror que vivió ese día.

Lea más: Giro en el caso del camionero que denunció robo de combustible

Aseguró que los delincuentes en reiteradas ocasiones amenazaban con matarla si no hacía todo lo que decían. Como se observa en las imágenes de circuito cerrado, en un momento dado los delincuentes le llevan hacia las habitaciones y la víctima contó que luego de robar todo lo que había en las cajas registradoras seguían queriendo más y sabían que tenían una caja fuerte adentro.

“Yo les dije: ‘ya no tengo plata’, cuando vaciaron todo el negocio. Pero en guaraní me dijeron que había más plata, bajo el colchón o ‘dónde tenés’, me preguntaban. ‘Sacá o te vamos a matar’, me dijeron”, detalló la joven.

En total, los delincuentes robaron aproximadamente G. 12.000.000 y varios teléfonos celulares y huyeron a bordo de tres motos, cuyos choferes esperaban afuera.

Lea más: Roban dinero, armas y combustible en asalto a establecimiento rural

Cuatro aprehendidos

Luego del hecho, la Policía hizo el rastreo de la ubicación de uno de los teléfonos que tenía el GPS encendido y logró llegar hasta un sospechoso que tenía el celular en su poder. El mismo fue detenido y otros tres sospechosos que estaban con él fueron aprehendidos.

El detenido fue un menor de 17 años, sobre quien pesaba una orden de captura por robo agravado. Luego quedaron aprehendidos: Yuliana Belén Mercado (18), Hernán Miranda Melgarejo (19) y otro menor de 17 años.

Armoa relató que aparentemente solo el menor detenido será imputado, porque tenía consigo el teléfono robado.

Lea más: Detienen a dos personas por el robo de varias motocicletas: llegaron hasta ellos mediante sistema de GPS

Comerciantes ya recibieron la alerta antes

Por otra parte, la joven víctima contó que el fin de semana pasado un vecino les alertó que serían víctimas de un asalto, puesto que escuchó a una persona planificarlo en una calle cercana.

“Escuchó detrás de su muralla que una persona estaba hablando por teléfono y diciendo que ‘si el señor del minimercado no está, pueden entrar nomás ya a apretarle’”, detalló A partir de eso, realizaron el reporte en la comisaría más cercana, ubicada a solo “dos minutos” del minimercado.

Sin embargo, la custodia policial solo se mantuvo ese día y desde el lunes volvieron a estar sin protección, hasta el martes, día en que se produjo el atraco.