El relato de un conductor de Bolt que fue tomado de rehén y asaltado

Marcos Rodrigo Armoa Domínguez, quien denuncia haber sido tomado de rehén y asaltado, relató que el sábado, al salir de sus clases de la universidad decidió trabajar como Bolt y conectarse en la aplicación.“Traje dos pasajeros de Ñemby hasta Luque. Después me estacioné y esperé para que me salga otro viaje”, expresó a ABC.

Agregó que tres minutos después, a las 10:10 aproximadamente, sobre la calle Manuel Britez Borges, dos hombres se les acercaron y con arma de fuego uno le preguntó qué él hacía ahí.

Posteriormente uno de ellos le dio un culatazo en su cabeza. “Me agarra de la mano, me sacan del vehículo y me meten en la parte trasera. Después me dicen que me calme. Me preguntan si el vehículo tiene rastreo satelital”, señaló.

La víctima había pedido a los hombres que le suelte, pero ellos dijeron que su víctima iba a ir con ellos. “Yo les dije que les voy a dar todo, que lleven el auto y suéltenme. Uno me dice en guaraní que me tranquilice”, relató.

Señaló que, mientras los malvivientes conducían, atropellaban las lomadas por casi 10 minutos. En un momento ya le advirtieron que le iban a soltar. “Yo les dije que soy padre de familia y que me suelten”, recordó.

Luego de 20 minutos los hombres ya le marcaron al hombre que se debía bajar, pero debía ponerse boca abajo, sin mirar a los captores. Recibió la instrucción de quedarse ahí cinco minutos y, si incumplía, iba a ser disparado.

El hombre temía que le disparen

“Abrí la puerta y no me quedé boca abajo, solo corrí. Ahí vi que había otro vehículo frente y constantemente le decía, aquí a la izquierda, aquí a la derecha”, expresó.

Según datos, el hombre fue abandonado en Fernando de la Mora, zona Norte, entre las calles India y San Andrés. La víctima recordó que, luego de bajarse. primeramente pidió ayuda en una vivienda. Le pidieron un número de teléfono para avisar, pero la víctima no recordaba. Luego fue a otra casa y ahí llamaron a la Policía Nacional, que acudió unos 30 minutos después.

Aseveró que los malvivientes no solo se robaron el vehículo sino que se llevaron su uniforme, mochila, documentos, objetos personales varios, algunos certificados y dos celulares.

“Me asusté. Yo pensé en lo rápido que se termina la vida. Pensé y empecé a llorar. ‘¿será que me van a matar cuando me baje?’, pensé. Gracias a Dios no me hicieron nada más que daños materiales”, expresó la víctima.