Ofuscado, diputado cartista Yamil Esgaib dice que no puede opinar sobre denuncia a Sandra Quiñónez

El diputado colorado cartista Yamil Esgaib fue consultado sobre la denuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, contra la exfiscala Sandra Quiñónez por supuesta lesión de confianza en el marco de una obra inconclusa en Caazapá.

Con una actitud molesta, el parlamentario respondió a este medio que no tiene conocimiento del fondo de la cuestión. Añadió que debe haber situaciones que le llamaron la atención al jefe del Ministerio Público y que esto le parece bien. “Hay que denunciar las cosas que a las autoridades les parece que están mal”, expresó.

No cree que exista persecución política

Agregó que, al menos en este escenario, “siendo Santiago Peña presidente de la República”, no considera que se trate de una persecución política.

“El fiscal tiene autonomía y puede hacer lo que a él le parezca legalmente. Creo que la señora Sandra Quiñónez tendrá también la oportunidad de demostrar lo contrario. Yo no estoy enterado del fondo de la cuestión”, remarcó.

“No puedo respaldar lo que no conozco”

Al insistírsele si respaldará o no la denuncia en contra de la fiscala, pregunta muy importante teniendo en cuenta que es un legislador de la Cámara Baja, se mostró nuevamente ofuscado y expresó: “¿Cómo voy a respaldar algo que no sé de qué habla? No puedo respaldar algo que no conozco. La institución es autónoma; si el fiscal tiene claridad en algún hecho punible hace su denuncia. Yo no tengo por qué apoyar o no eso”, finalizó el diputado cartista Yamil Esgaib.

Recordemos que a principios de agosto, el diputado cartista Yamil Esgaib lanzó una amenaza contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. “Él se va cuando nosotros queremos”, había expresado el legislador, desatando una cadena de reacciones.

“El fiscal se va cuando nosotros queremos”, había dicho

Que la Fiscalía haga su trabajo; nosotros somos el poder electo por el pueblo. El fiscal se va cuando nosotros queremos”, fue la frase textual que lanzó Esgaib durante el debate sobre la denuncia presentada ante el Ministerio Público por su líder, Horacio Cartes, por una supuesta “persecución política” en su contra.

Esta amenaza lanzada por Esgaib rápidamente generó una serie de reacciones y repercusiones, incluso llegando a otros colorados que se desmarcaron totalmente de su alocución.

En ese momento, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, contestó a la amenaza del legislador y consideró que sus declaraciones correspondían a una “bravuconada”.

Luego de 20 días de ese episodio, el diputado y el fiscal general participaron del acto de la posesión del cargo del comandante de la Policía Nacional y, como dicta el protocolo, no les quedó más que sentarse casi juntos, silla de por medio.

Así se los ve en una fotografía compartida por el Ministerio de Justicia, en la que al cartista y empresario de juegos de azar se lo ve con una “cara de póker” absoluta, al estar cerca del funcionario a quien había amenazado hace algunas semanas.

Marlene González está a cargo de investigar a Quiñónez

El fiscal general, Emiliano Rolón, presentó ante su propia institución una denuncia contra la ex fiscala general Sandra Quiñónez.

Para encargarse de la causa penal abierta, designó a la investigadora Marlene González, de la Unidad N° 10 de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Esta denuncia fue realizada por Emiliano Rolón ante la constatación de una obra inconclusa de las oficinas de la Fiscalía Regional de Caazapá.