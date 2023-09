Feminicidio: murió adolescente que intentó defender a su mamá en Canindeyú

El presunto feminicidio doble se registró ayer en la Colonia Jamaica del distrito de La Paloma, Canindeyú. De acuerdo a la hipótesis manejada por los investigadores, el sospechoso primeramente asesinó a su pareja, Fátima Yegros Duarte (33), y luego atacó a su hija adolescente de 16 años, quien intentó defender a su madre.

La adolescente falleció esta mañana, según confirmó el oficial Ariel Villasanti, subjefe de la Comisaría de La Paloma, para ABC Cardinal. La joven y la madre fueron heridas con arma blanca. El presunto autor fue identificado como Mario Benítez Malgarejo (49), padre y esposo de las víctimas, respectivamente.

El agente policial detalló que, además de la fallecida, la pareja tenía otros cuatro hijos de 5 a 13 años, quienes estaban en la casa cuando ocurrió el crimen. El mayor de ellos fue quien contó que, pasadas las 19:00 de ayer, su padre apagó las luces y empezó a discutir con su madre para luego propinarle varias puñaladas, según el relato.

La mayor de los hijos aparentemente habría intervenido para intentar defender a su mamá, ínterin en el cual resultó herida. Ambas víctimas fueron derivadas a un centro asistencial de la localidad de General Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyhá), donde primeramente se confirmó la muerte de la madre y luego -esta mañana- de la hija.

Sospechoso sigue prófugo

“El supuesto autor vivía con su pareja, no tenía restricciones (...) El señor no tiene ninguna denuncia en la Comisaría, no tiene antecedentes y los familiares y vecinos dijeron que no ingiere bebidas alcohólicas, que siempre se llevaba bien con su familia y no tenía problemas. Todos están conmocionados con lo que pasó”, detalló.

El oficial Villasanti señaló que el sospechoso, Mario Benítez Malgarejo (49), sigue prófugo y agentes policiales de varias dependencias están abocados a la búsqueda.

