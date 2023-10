Asesinato de indígena en Amambay: fiscal cuenta lo que viuda declaró

La viuda de Porfirio Benítez Romero, de 25 años, quien fue acribillado con armas de grueso calibre por 3 desconocidos el pasado domingo en su vivienda de Amambay, realizó su declaración ante la fiscala Reinalda Palacios, y la misma aseguró que la víctima no mantenía peleas con nadie en la zona.

“Sí, varios disparos recibió. Este hecho ocurrió ayer a las 11:00, aproximadamente, cuando el señor Porfirio se encontraba en el interior de su domicilio en compañía de su esposa y sus hijos, llegaron tres personas, dos de ellos vestidos con ropas camufladas y otro todo de negro. Le sacaron del interior de la casa y lo ejecutaron con armas de grueso calibre”, dijo la fiscal en conversación con ABC Cardinal.

Recordó que la víctima tiene rebeldía por un hecho de homicidio, y que el mismo se habría escapado prácticamente de Yby Yaú, además de que también tiene otra causa abierta por abuso sexual. “Tenía dos casos. Por el de homicidio es lo que ya tenemos, en el otro hecho no sabemos bien su estado”, afirmó.

No maneja si asesinado tenía vínculos con grupos criminales

No supo precisar más datos sobre ninguno de los casos que pesaban sobre la víctima, ya que solamente contaba con el estado de rebeldía que figuraba en el caso de homicidio por el cual el asesinado estaba siendo procesado, según afirmó la agente fiscal.

Al ser consultada si es que manejarían alguna hipótesis respecto a que el asesinado pudo formar parte del EPP u otra banda criminal de la zona y si su homicidio tendría relación con los mismos, dijo que todavía no le llegó esa información.

“El lugar donde ellos están es considerado como zona roja en vista a que tiempo atrás ocurrieron hechos de secuestro. No son cualquier persona los que se les fueron, eso sí”, refirió Palacios.

Testigo no pudo identificar a victimarios

Consultada si es que se logró identificar a los autores del crimen o si se tendría alguna pista, respondió que la testigo presencial del hecho no pudo identificarlos, ya que la misma refirió que no sabe quiénes eran, pero afirmó que eran paraguayos porque hablaban todos en guaraní, aunque la viuda no pudo determinar si eran indígenas o no.

Agregó que los que ejecutaron al indígena no hicieron nada ni a la mujer, ni a los niños que se encontraban con el asesinado en la vivienda, ya que fueron directamente al señor y lo sacaron de la pieza donde estaba con sus familiares para ejecutarlo afuera. Además, tenía un hijo de 2 años que estaba con el cuándo ocurrió el hecho.

Según la viuda, el asesinado siempre vivió ahí, no tuvo amenazas, no peleó con nadie, le preguntamos todas esas circunstancias. Ella no refirió nada al respecto, tal vez por defensa también. Pero estamos detrás de informaciones en este caso, manifestó la fiscala.