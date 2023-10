Para Riera, no todos obedecen al clan Rotela

Recientemente con el amotinamiento e incendio en la cárcel de Tacumbú, volvió a reflotar la versión que el clan Rotela dentro de este penal tiene mucha influencia, incluso sobre los internos. Sin embargo, el ministro del Interior, Enrique Riera, no cree que sea tanto así.

Sobre el punto, dijo en ABC TV que no todos obedecen al líder Armando Rotela, y a su clan. “No maneja toda la cárcel y hay una parte que no lo sigue”, alegó el secretario de Estado. Al tiempo de agregar que se tuvo que conversar con los líderes para convencerlos que la penitenciaría no se iba a intervenir.

“Esto que pasó ayer, puede volver a ocurrir, estamos atentos. Los miembros del clan Rotela le pidieron al desaparecido Oliver Lezcano que haga el video para que se aclare que está vivo. Los reclusos creyeron que la supuesta muerte sería la excusa para intervenir adentro”, expresó Riera. Le pidió al ministro de Justicia, Ángel Barchini a que presente otra denuncia sobre la toma de rehenes, a más de la muerte que se produjo.

Insiste en lograr una política penitenciaria y habilitar tres penales nuevos

En otro momento de la entrevista, Riera sostuvo nuevamente que el Estado no invirtió tiempo ni recursos, y las tres cárceles en terminación, tienen problemas de infraestructura y de seguridad.

“Tratamos de enfriar la situación en las cárceles hasta tener una política carcelaria. Esto incluye, 800 guardiacárceles nuevos, la carrera para ellos, y combatir el hacinamiento”, recalcó.

Según sus datos, en Tacumbú están 2.880 internos. De los cuales 1.156 están condenados y1.724 siguen con proceso sin avances. “No estamos en condiciones de trasladar a los reclusos”, manifestó.

Con respecto a lo que ocurrió ayer, el viceministro Rodrigo Nicora era el más indicado en ir al penal porque ya había apaciguado los ánimos una vez, y es un nexo confiable para el diálogo. Sobre el motivo que Barchini no se haya presentado es por sus declaraciones que molestaron a un grupo.

Medidas de Barchini

Riera comentó lo que su par de Justica está aplicando: control de las comidas, y rotación de guardias, entre otras acciones.

Barchini pretende que se habiliten salas de juicios en la cárcel para acelerar los casos de los reos. Lamentó que el 80 % de los delitos, se cometen por personas reincidentes.