Tacumbú: guardiacárceles exigen presencia de Barchini y luego su renuncia

Desde hace más de 12 horas, la cárcel de Tacumbú está bajo el dominio de los reos. Esta mañana todavía hay 22 guardiacárceles como rehenes, además de un número similar de mujeres que llegaron de visita y siguen dentro de la cárcel desde ayer.

En una breve conferencia brindada frente al portón de acceso, el sindicalista Derlis Insfrán señaló que están en contacto permanente con sus compañeros que siguen dentro de la cárcel y que todos se encuentran bien. “Piden la presencia de las autoridades del Ministerio de Justicia”, enfatizó una vez más.

William Barboza, otro de los funcionarios penitenciarios, manifestó que el jefe de seguridad logró salir esta mañana y exhibió un video que demuestra que todos están bien. Agregó que el pedido sigue siendo el mismo: que aparezca el ministro de Justicia, Ángel Barchini.

¿Cómo están los rehenes?

Barboza agregó que todos los que estuvieron adentro y los que siguen allí reciben un buen trato por parte de los prisioneros. “Nunca hubo violencia; tranquilos estuvimos ahí”, añadió.

Contó que los que siguen adentro se encuentran en un pabellón del fondo y son en total 22 funcionarios, entre ellos el director de la cárcel. Además, señaló que las mujeres que llegaron de visita ayer no son rehenes sino que permanecen por voluntad propia. “No quieren salir nomás”, señaló.

Recalcó que sus compañeros están bien, pero necesitan una solución a la crisis y la presencia del ministro Barchini es lo único que exigen. Incluso, dijo que los reos aceptaron una videollamada, pero ni siquiera eso han obtenido hasta el momento.

“Nosotros no vamos a entrar ni dejar que nadie entre para que no ocurra nada. No vamos a dejar entrar a nadie sin que no vengan las autoridades. Necesitamos garantías, nuestros compañeros, nosotros y los internos”, enfatizó.

Todo controlado y sin muertos

Por otra parte, aseguró que no hay ningún fallecido dentro del penal y que el video que difundieron de él con una bolsa negra es simplemente una tira de asado que estaban preparando los reos para la cena.

“Está controlado, no hay tanto quilombo, llegaron a un acuerdo ayer, hablaron con el viceministro Rodrigo Nicora, pero quieren la presencia del ministro, que dé la cara, inclusive dijeron por videollamada, pero ni eso”, lamentó.

El funcionario recalcó que todos los portones siguen siendo controlados por los reclusos y todavía tienen problemas con la energía eléctrica, por lo cual están viendo cómo trabajar para restablecerla.

“Se consiguió apaciguar, conseguimos calmar todo, pero está todo bajo control de ellos”, enfatizó para ABC TV.

El ministro no responde las llamadas

En otro momento, tanto Insfrán como los demás funcionarios presentes exigieron la renuncia del ministro Barchini, quien ni siquiera atiende las llamadas ni mensajes que están enviando los funcionarios para rogar que se presente para destrabar la crisis.

“El jefe no nos da bola, está detrás del presidente de la República para pedir cargos... ¡Son una manga de inútiles! Tiene apagado el teléfono, nadie no viene... Nosotros tenemos la confianza en ellos (los reos), en que no van a hacer nada, pero pedimos que vengan las autoridades”, declaró ante el grito de acompañamiento de sus compañeros.

Finalmente, dijo que van a exigir la renuncia de Barchini, pues no es capaz de dar la cara y se está escondiendo en medio de la crisis.