Video: Así robaron un celular en una heladería de San Lorenzo

Mercedes Pereira, dueña de una tienda de helados Unicrem, ubicada sobre Feliciano Duarte casi Colón, barrio San Miguel, San Lorenzo, detalló que una mujer ingresó a su negocio y se hizo pasar por cliente para robarle un celular.

“Vino con una chica y yo les pregunté si iban a hacer algún pedido, pero dijeron que iban a esperar un rato”, señaló. Ante esa respuesta, la víctima se dio la vuelta para ayudar en la atención y, en ese instante, la mujer se acercó a la caja, agarró el celular que estaba ahí y salió del local.

“Después la señora ya no estaba. No me percaté de que robaron el celular”, subrayó la víctima. Posteriormente verificaron la grabación de circuito cerrado y constataron que era la mujer que se había retirado sin realizar una compra.

Lea más: “Hombre Araña” es aprehendido en el microcentro de Asunción

Según refirió la afectada, dentro del local había otros clientes, pero nadie se percató del hurto. Ante lo ocurrido, realizaron la denuncia correspondiente ante la comisaría de la zona.