Hallan asesinada a la hermana del comisario Antonio Gamarra en Ypané

Gibelda Gamarra Acosta, de 81 años, fue hallada asesinada en una vivienda ubicada en el barrio 14 de mayo, sobre la calle Bernardino Caballero de la Ciudad de Ypané.

Según informes preliminares, la mujer fue encontrara en el piso, en medio de un charco de sangre, y presumen que fue asesinada a golpes.

Además, los intervinientes encontraron la casa revuelta y no hallaron el vehículo de la víctima, por lo que presumen que la misma fue atacada por ladrones que ingresaron a la vivienda.

Hermana de comisario retirado, Antonio Gamarra

La víctima es hermana del comisario general retirado, Antonio Gamarra, conocido por su lucha contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Según trascendió, la mujer tenía que asistir al cumpleaños de un familiar este fin de semana, sin embargo, no se presentó, y como no daba señales, fueron a su casa, entraron y la encontraron a ella en un charco de sangre.

La mujer vivía sola y tiene un hijo que vive en Estados Unidos. La misma Vivía de los alquileres de algunas propiedades que tenía.

Hermana confirmó que se llevaron camioneta y televisores

En conversación con un equipo de ABC TV, la hermana de la víctima, Jorgelina Gamarra, dijo que mantenía comunicación constante con su hermana, sin embargo, desde el sábado ya no pudo establecer comunicación con Gibelda.

“Yo siempre estuve en comunicación con ella y desde el sábado no estoy en comunicación con ella. Pasa que ayer nosotros tuvimos un acontecimiento familiar en nuestra comunidad que es solano escobar, en el distrito de Ybytymí. Vinimos a la tarde, regresamos cansados y mi hermano, que vive al lado, pensó que ella se había ido con nosotros. Él me llamó esta tarde y me dijo “qué pasó con Gibelda, todavía no viene”, le dije yo creo que ella no se fue, corrobore y no se fue, entonces salí y vine”, explicó Jorgelina.



Agregó que se encuentran corroborando que el hecho se habría dado ya el sábado a la tarde y que los presuntos atacantes llevaron la camioneta y los televisores que estaban por la pared de la casa.