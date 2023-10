Video: albañiles frustran robo y capturan a presunto miembro del Clan Rotela

En el barrio Carmelitas de Asunción, sobre las calles Doctor Filártiga casi Prócer Agustín Yegros, albañiles detuvieron a cuatro presuntos ladrones que habrían intentado robar una de las motocicletas de los obreros.

“La víctima manifestó que fue avisado por una compañera de trabajo que dos personas de sexo masculino habían intentado hurtar su motocicleta que estaba en su lugar de trabajo. Al salir a verificar, se percató que los supuestos autores se dieron a la fuga a pie, a quienes la víctima persiguió y con la ayuda de unos obreros, le dieron alcance a uno de ellos. Posteriormente, vieron un automóvil con dos ocupantes, quienes intentaron rescatar a los aprehendidos, momento en que todos fueron aprehendidos”, explicó el comisario Victorino Espinoza, de la comisaría décima de Asunción.

El comisario agregó que presumen que los aprehendidos por los albañiles serían miembros del Clan Rotela. Del poder de los sospechosos incautaron una pistola de aire comprimido tipo 9 milímetros, una pinza para cortar cadena, un cuchillo y otra pistola replica tipo 9 mm.

Uno de los detenidos con tatuaje del Clan Rotela

Uno de los aprehendidos fue identificado como Brian Omar Agüero Velázquez, de 25 años, con orden de detención por robo agravado, declarado en rebeldía, y que según el comisario, se fugó el 30 de agosto de este año de una comisaría.

El mismo, según dijo el comisario, sería integrante del Clan Rotela, ya que cuenta con varios tatuajes característicos de los miembros del grupo criminal, como las iniciales “C. R. Jungla” en su brazo derecho y el lema “Siempre leal, nunca sapo”, en el lado derecho del cuello, una frase que se le atribuye a los miembros de grupos criminales para no “delatar” a sus cómplices.

Otro de los detenidos con frondosos antecedentes

Otro de los aprehendidos fue identificado como Alcides Iván Rodríguez Moreira, paraguayo mayor de edad, domiciliado en 36 Proyectadas casi Capitán Figari de Asunción, quien cuenta con antecedentes por robo del año 2021, perturbación a la paz pública en el 2023 y violación a la ley de portación de armas año 2023.

También fue identificado Sergio Daniel Fretes Rojas, mayor de edad, domiciliado en 23 Proyectadas y O’Leary de Asunción.

El cuarto integrante del grupo de presuntos ladrones detenido por los albañiles es un adolescente de 15 años.

Solo 2 agentes para 4 sospechosos

La usuaria de la red social X identificada como gabicandia, denunció que para los 4 sospechosos del intento de robo solo acudieron 2 agentes después de casi media hora de que los albañiles hayan alertado de la aprehensión, y que incluso uno fue manejando el auto con el que presuntamente realizaban los robos.

“Ustedes quieren saber como le llevaron a los ladrones? Ok. En la patrullera iba UN POLICIA SOLO CON 3 LADRONES Y EN EL AUTO DEL LADRON QUE MANEJABA EL LADRON EN CUESTION Y EL POLICIA SE IBA DE CO PI LO TO CAGANDOSE DE RISA!!! Esto es Paraguay un aplauso. Ah me olvide.. cuando llegaron estos dos policias al lugar del hecho le SALUDARON A LOS LADRONES”, escribió en su cuenta de X la usuaria.

El comisario Victorino Espinoza confirmó que fueron dos agentes los que acudieron hasta el lugar, pero que los aprehendidos ya estaban reducidos y que posteriormente recibieron apoyo de otras unidades.

Agregó que también se involucraron agentes de crimen organizado, la Fiscalía y hasta el comisario de la Comisaría Quinta de Carapeguá, ya que uno de los aprehendidos cuenta con antecedentes en la zona.