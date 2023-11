Riera sobre alerta del asalto a transportador de caudales: “fue tomada como una de las tantas”

La Policía Nacional confirmó que se recibió la alerta de que una entidad bancaria de Coronel Delgado sería atacada, antes del brutal asalto al transportador de caudales en Itapúa. Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que cruzaron informaciones y se lanzaron impresiones en las publicaciones.

“Quizás la comunicación no fue la mejor, porque el intercambio de informaciones entre funcionarios de ese rango es diario, son advertencias permanentemente, son avisos pero no muy precisos, cuando hablan de una actividad punible puede ser cualquier cosa”, planteó.

Agregó que al no tener una información exacta no se puede tomar como una “desanteción” el no haber actuado porque la comunicación entre el Ministerio de Justicia y la Policía es muy fluida. “No es que descartaron sino que fue tomada como una de las tantas advertencias que se toman en la semana”, alegó para ABC esta mañana.

Riera dijo que estas cosas pasan porque necesitan mejorar la capacidad de respuesta y adquirir mayor equipamiento. “Pero mientras eso no sucede seguimos haciendo el máximo esfuerzo con lo que tenemos”, señaló.

El vehículo atacado el martes en la compañía Tava’i transportaba más de G. 6.000 millones, más de 40 mil dólares y cheques por más de G. 30 millones.

Más Linces en las calles: prometen triplicar personal para marzo

Por otra parte, Riera mencionó que el 28 de noviembre se prevé la llegada de 600 motos para el equipo Lince y el 4 de diciembre egresan 550 uniformados que están entrenando actualmente.

“Con eso tendríamos que duplicar la cantidad de Linces, antes de fin de año, y de vuelta en marzo un tercio más y así llegar triplicar. En paralelo estamos viendo como aumentar mas policías”, manifestó.

El ministro agregó que con los nuevos Linces de diciembre se alcanzará el total de 1.200 uniformados que van a estar distribuidos en zonas consideradas como las “más rojas” en cuanto a la delincuencia.

Sobre la falta de personal, señaló que solo se tienen 11.000 policías para 6 millones de habitantes y están buscando alternativas para mejorar las cifras, considerando que la media de la región indica que Paraguay tendría que tener al menos 60.000 uniformados en las calles.