Dakovo: abogado de supuesto doleiro en EE.UU. afirma que no está prófugo, sino a la espera en su casa

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) aseguraron que Eduardo Pallarés estaba prófugo y era buscado en Kansas, Estados Unidos. Sin embargo, hoy el abogado Joel Talavera, defensor del acusado en el marco de la operación Dakovo, aseguró que ya consultó con la Fiscalía y el Juzgado, pero le dijeron que no hay orden de detención contra su cliente.

“Estamos siguiendo paso a paso la evolución de este proceso que se está llevando a cabo”, señaló. El defensor contó que Pallarés vive en Estados Unidos desde hace 15 años y está casado con una norteamericana, con quien ya tienen hijos. Destacó que tiene una armería, situada en su mismo lugar de domicilio, donde hasta la fecha sigue aguardando, expectante a las noticias en Paraguay.

“Desde el lunes mencionaban un procedimiento en Kansas y que ahí estaría involucrado un paraguayo. Seguimos la noticia, el señor Pallarés estuvo atento siempre a cualquier situación, está en su domicilio y negocio comercial. Hoy, jueves, todavía no hubo procedimiento, no fue notificado, no recibió ninguna comunicación”, aseguró.

El abogado señaló que se enteraron de que acá ya está siendo públicamente calificado como prófugo de la Justicia, pero no se ha constatado la existencia de ninguna orden judicial ni tampoco existe una actitud reacia por parte de Pallarés para ser investigado.

“Yo estuve conversando con el juez Gustavo Amarilla, uno de los encargados del procedimiento, y él me afirma que en lo que respecta a la Justicia para él no se tiene ninguna requisitoria, no hay ningún pedido. Ayer me comuniqué con Jalil Rachid y me dijo que él (su cliente) no era un objetivo de la Senad. Estamos buscando información para saber de dónde y por qué lo están poniendo como prófugo”, manifestó para ABC Cardinal.

Pallarés vendió armas para Dirisio

Por otra parte, el abogado confirmó que su cliente desde hace muchos años se dedica a la venta de armas de manera legal en Estados Unidos y tuvo varias operaciones con Diego Dirisio, el presunto líder del esquema investigado en la causa Dakovo.

Aseguró que tiene un acuerdo firmado con el mismo y toda la documentación presentada para confirmar la legalidad de la venta. “Además, todo lo hizo utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, tiene trazabilidad y documentos para todo... pero él no ha sido convocado para formular su descargo”, declaró.

El defensor además dijo que aparentemente en el operativo Dakovo no se discute la legalidad en la compra de las armas, sino que se investiga la reventa ilegal a organizaciones criminales.

“Él se va someter a la Justicia que sea. Está muy ansioso, porque lo ponen en una situación complicada... Pero allá no tiene ninguna comunicación o notificación al respecto”, sentenció.

Finalmente, adelantó que mañana su cliente se presentará ante la Justicia de Estados Unidos para ponerse a disposición.