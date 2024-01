Desesperante inseguridad: mujer presentó cinco denuncias de robo domiciliario y no recibe respuesta de la Policía

Alejandra Blanco vive en el barrio Mburicao de Asunción, y en cinco ocasiones ha sido víctima de robo domiciliario. Ante esta situación expresó su desesperación por la constante inseguridad a la que se ve expuesta. En todas las oportunidades fue hasta la Comisaría y presentó la denuncia formal como corresponde, sin embargo, la respuesta que recibió de los agentes del orden no es la que esperaba.

“Esta situación se viene repitiendo, no es algo aislado, no es particular, no fue una sola vez, es de octubre del 2023, ya con perjuicios materiales. Y todo el riesgo que eso ya implica hasta el día de hoy, porque ya tememos por nuestra seguridad física, por nuestra vida”, resaltó.

“Ingresan a la vivienda, se pasean, han llegado hasta mi habitación, han llevado elementos de trabajo, han intentado robar el auto, otro auto han desmantelado. Realmente es preocupante porque lo hacen en horas de la madrugada mientras uno descansa”, puntualizó.

Con sus denuncias en mano, Alejandra lamentó que cada vez que recurrió a la Policía no encontró soluciones, y que simplemente sus reclamos fueron tomados como un acto “protocolar, burocrático y administrativo”, ya que el único resultado que consiguió fue “ir a gastar hojas del Estado paraguayo y la tinta de las impresoras”.

La mujer insta a las autoridades a velar por la seguridad de los ciudadanos, solicitando que se tomen las medidas necesarias para prevenir que la situación que está atravesando no se repita. Asimismo, ruega que no sea necesario que ocurra algo más grave para que se tomen acciones concretas.

