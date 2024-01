Video: así vulneraron la seguridad de una camioneta para robar lo que había dentro

El hecho había ocurrido a las 15:25 de este martes en el estacionamiento de una concesionaria, ubicada sobre la calle República Argentina. Según detalló la víctima a ABC, que prefirió resguardar su identidad, había estacionado su vehículo para ingresar al local. Posteriormente ingresó otro vehículo de la marca Kia modelo Picanto y se ubicó al lado.

“Me bajé del auto e iba entrando para estacionar a mi lado un Kia. Antes de ingresar al local me aseguré e intenté bloquear el vehículo, pero ya no sonaba. Me sentí segura e igual entré al local ya que no iba a tardar mucho”, expresó.

Luego de unos minutos, la víctima salió del local y, al subir al vehículo, se percató del hurto. Según denunció, le robaron su celular corporativo.

En menos de un minuto logró abrir el auto

Una cámara de circuito cerrado grabó el momento en el que el acompañante del Kia abrió la puerta del auto y, aparentemente con un inhibidor de alarmas, logró abrir la puerta del vehículo de la víctima.

Se observa cómo un hombre salé del Kia, abre la puerta de la camioneta e ingresa para apoderarse de un celular. Tras perpetrar el robo, la Picanto salió del estacionamiento.

La víctima detalló que pidió ayuda a la concesionaria y accedió a la grabación de una cámara de seguridad que logró grabar el momento del robo. “Parecía que esperaban que el guardia se moviera del sitio para poder robar”, comentó.

La Policía Nacional recibió la denuncia de lo ocurrido y el caso fue notificado al Ministerio Público. La grabación del hurto ayudará para la investigación, según informaron a la víctima. Asimismo, están detrás de los autores del hecho.

“Quiero alertar a la gente que sepa esta modalidad de robo. Si nos avisamos entre todos, nos protegemos”, expresó.