Luque: hombre con prisión domiciliaria supuestamente invadió la casa de un dirigente social

Florencio Vernal (34) fue detenido en el barrio Maka´i el 10 de enero junto con Roque Aquino Ortiz por exposición al peligro al tránsito terrestre. Agentes de Lince interceptaron a Vernal y Ortiz a bordo de una motocicleta con una escopeta de calibre 12.

Ambos obtuvieron prisión domiciliaria y fianzas de G. 50.000.000 mediante disposición de la jueza penal de garantías de Luque María Cecilia Ocampos Benedetti.

Sin embargo, el 24 de enero, Vernal presuntamente involucró en un hecho de atropellamiento a una vivienda en el barrio San José Obrero de la compañía Ita Angu´a de Luque.

El supuesto hecho de “invasión de domicilio” fue en ausencia de Nelson Alvarenga, dirigente y presidente de la comisión vecinal del barrio San José Obrero.

Ocurrió el miércoles pasado alrededor del mediodía, cuando un grupo de personas ajenas al barrio pero acompañadas por vecinos ingresó al barrio cerrado, conforme cita en la denuncia policial.

Lea más: Luque: dirigente social y su esposa fueron víctimas de supuesto atentado en su domicilio

Según el denunciante, Vernal lideró el acto violento, ingresó a su domicilio y cortó el alambrado.

El hecho fue registrado en las cámaras del circuito cerrado del barrio y el dirigente social añadió que Vernal desapareció del lugar al llegar la patrullera de la comisaría 38 Yukyry, Areguá.

Vinculación con supuesto atentado de Vernal al dirigente social

Nelson Alvarenga asegura que Facundo Vernal conducía la moto y Aquino fue quien ejecutó disparos a su domicilio la misma noche del 4 de enero en que fueron aprehendidos en la moto y con la misma escopeta utilizada en el supuesto atentado a su domicilio.

Alvarenga sostiene que el conflicto se originó con las personas que ocuparon terrenos sin habitarlos, lo cual está prohibido.

“Por no respetar las normas de convivencia se les pidió que se retiren de la comunidad. Nosotros estamos creando una comunidad que se basa en el respeto mutuo. Hay personas que realmente necesitan un lugar donde vivir y no es justo que otras ocupen, construyan algo precario y no habiten”, menciona.

El caso está a cargo del fiscal interino Silvio Alegre quien añade que se están realizando las investigaciones correspondientes del caso y que todavía no lograron identificar a las dos personas que efectuaron los disparos a la casa del dirigente social.