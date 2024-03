Inseguridad en CDE: Asociación de Magistrados culpa al garantismo y no a jueces

Aldo Moreira, juez de ejecución de Alto Paraná, fue quien resolvió otorgar libertad condicional a Hernán Ariel Leguizamón en una causa de robo agravado, y quien ahora es sospechoso de asesinar a un comerciante de joyas de Ciudad del Este. Raúl Insaurralde, presidente de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná, respondió que Paraguay cuenta con un “Código Penal muy garantista” para estos momentos, y evitó referirse a sus colegas.

“Son críticas que construyen porque también nosotros con eso tomamos las precauciones para que en adelante podamos también entender y saber dónde está el problema, hay que entender que tenemos un Código Penal y Procesal Penal muy garantista para estos momentos para nuestro país. Históricamente, siempre tuvimos un Código Penal que era un poco inquisitivo”, dijo en conversación con ABC Cardinal.

Recalcó que se cambió a un sistema totalmente diferente por el sistema mismo que les obligaba a aplicar estos nuevos parámetros dentro del Código Penal y el Procesal Penal, por lo que cree que es momento de revisarlos, porque hay cosas que no están funcionando a su criterio.

Cárceles no reinsertan, transforman en mejores criminales

Criticó el hecho de que no sirve tener un Código Penal y Procesal Penal moderno, si es que eso no sirve, además que el nuevo sistema tendría que haber dado la posibilidad de que las cárceles sean reformatorios; sin embargo, hoy las cárceles transforman, no para salir como mejores ciudadanos, sino para salir como mayores delincuentes.

“Teníamos por ejemplo la figura de la reiteración y la reincidencia, que es una figura que no da lugar a que un reo, ya cometido otro hecho punible similar o no, no tenga la posibilidad de salir con libertad condicional”, refirió.

Agregó que para aplicar el “privilegio de la libertad condicional”, el procesado tendría que haber compurgado como mínimo dos tercios de la condena, y que generalmente cuando el delincuente cometió un hecho punible por primera vez, puede acceder a la misma, ahora sí tiene antecedentes, generalmente acceden a esa medida.

“Yo tengo entendido que a estas personas no tenían más antecedente que esa que por la que fueron condenados en ese momento”, indicó con respecto a los dos asaltantes que acabaron con la vida del joyero.

Modificación para que no haya “discrecionalidad”

El presidente de la Asociación de Magistrados fue consultado sobre la gravedad de los delitos cometidos por los sospechosos del asesinato al joyero, ya que los mismos tenían condenas de 10 y otro de 6 años de cárcel.

“Sí, esas son las cosas que tendríamos que apuntar para corregir en la legislación, para que eso tampoco sea un problema para el juez, ni para quien tenga que aplicarle ni para quien tenga que recibirla, me explico, o sea, yo creo que tiene que haber una modificación en ese sentido para que no haya mucha discrecionalidad en este sentido”, respondió.