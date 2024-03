Luis Miguel: denuncian robo de celulares y hay una mujer detenida

El concierto de Luis Miguel se desarrolló anoche en el estadio La Nueva Olla, del Club Cerro Porteño, en el Barrio Obrero de Asunción. Nueve personas denunciaron que fueron víctimas del robo de sus celulares.

Las víctimas que presentaron su denuncia en la Comisaría 4ª de Asunción mencionaron que los robos se dieron en el interior del estadio, incluso en el sector VIP.

“Cuando llego para preguntar dónde queda el VIP, me indicaron, luego toco mi cartera y mi celular ya no estaba. A mí me robaron cuando yo ingresé, ya dentro del estadio”, dijo.

Una detenida por robo de celulares en concierto de Luis Miguel

Mirna Lorena Barrientos (43) fue detenida por hallarse en su poder cuatro celulares que -se presume- habría sustraído durante el desarrollo del concierto.

Según el informe policial, descubrieron los aparatos telefónicos adheridos a su cuerpo. La detenida posee antecedentes por robo y hurto.

“Fue aprehendida al salir de Preferencia del estadio. Supuestamente tenía en su poder varios celulares que, al ser aprehendida, las víctimas retiraron ahí, pero no formularon la denuncia”, comentó el oficial Ariel Tillería, de la Comisaría 4ª de Asunción.

Un celular presumiblemente robado se encuentra en la Comisaría 4ª de Asunción para ser recuperado por su dueño. Este fue lanzado por dos motociclistas al percatarse de la presencia de los agentes Lince.