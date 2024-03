Denuncian que abuelos de suboficial se llevaron a la hija de la víctima de feminicidio

Óscar Franco, padre de la víctima de feminicidio de Itauguá, Zaira Fabiana Franco, denunció que los padres del sospechoso, Fredy David Salinas Burgos, se llevaron a su nieta de 4 años, que fue testigo del horrendo crimen, y que actualmente se encuentran incomunicados.

“La abuela le llevó a Santaní para que no le vea a su mamá. Se fue sin el consentimiento de la abuela, no avisó, apagaron el teléfono, bloquearon por WhatsApp, se negaron a traerle a la criatura para que le vea a su mamá”, denunció en comunicación con nuestra redacción.

Explicó que la niña se quedó con los abuelos paternos al inicio, debido a que los mismos mostraron predisposición, cuando ellos (los padres de la víctima) debían ir a la morgue judicial a retirar el cuerpo, pero cuando fueron a buscarla de la vivienda donde residían, en J. Augusto Saldívar, un vecino les comentó que desde anoche ya no volvieron.

Abuelos paternos se llevan a niña a Santaní

Contó que mientras fueron a la morgue judicial para retirar el cuerpo, los abuelos paternos les dijeron ayer que llevarían a la niña junto a ellos; sin embargo, no lo hicieron, y después le argumentaron que no querían que le vea a su madre para que no tenga un trauma.

“¿Qué trauma más va a tener una criatura que le ve que su padre le dispara y le mata a su mamá? ¿Qué más trauma va a tener? Y esta mañana nos fuimos a buscarle de J. Augusto Saldívar, tiene su casa, nos fuimos a buscarle ahí y no estaban más, y un vecino de la señora nos dijo que anoche, luego ya no se fueron más”, precisó.

Contó que a las ocho de la mañana les atendió el teléfono, y les dijeron que ellos estaban en Santaní, en la casa de los parientes de ellos, y que se negaban a devolverles a la niña, e incluso, tras esta última conversación, cortaron la llamada y no le volvieron a atender.

“Policía no puede hacer nada hasta el lunes”

Realizaron la denuncia en la Comisaría de Mboiy, Itauguá, donde los agentes les respondieron que no podían hacer nada.

“Que ellos no pueden hacer nada, si eso le corresponde al Juzgado de la niñez y adolescencia, que ellos solo pueden tomar la denuncia y que hasta ahí lo que pueden hacer, que ese caso a ellos no les compete, que no pueden hacer nada hasta el lunes”, indicó.